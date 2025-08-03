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柳營民宅邊坡崩塌汽機車滑落 住戶驚恐盼政府協助

中央社／ 台南3日電

台南柳營區旭山里一戶民宅旁，昨晚出現邊坡地基掏空，土石遭沖刷崩塌約數十公尺，原本停放屋旁數輛汽機車跟著滑落，讓住戶相當驚恐，盼政府單位協助處理。

屋主上午找來怪手等機具協助，將滑落邊坡自小客車、小貨車及機車陸續吊離，但因崩塌邊坡距民宅不遠，對房屋安全感到憂心。

屋主陳姓婦人表示，昨晚約9時許聽到屋外有異常聲響，外出查看時發現車輛停放處旁邊坡有土石滑落情況，原本還想趕緊把車輛移走，不料隨即出現嚴重崩塌，停車棚及車輛跟著滑落到邊坡下方距離約數十公尺的菜園及竹林。

陳姓婦人表示，一家人居住的房屋緊鄰崩塌處，大家都很害怕，不知道房子安不安全，只敢在距離崩塌處相對較遠客廳活動。

她說，過去數十年未發生過土石滑落現象，希望政府單位幫忙處理邊坡問題，避免雨水繼續沖刷掏空地基。

崩塌 房屋

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