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嘉義大水小廟滅頂 神明也成災戶...校園沉浮歷刼歸來
豪大雨造成嘉義縣多處災情，朴子市竹村里淹水逾130公分，位於竹安橋旁的一處小廟甚至滅頂，裡面的神像一度飄流出去，幸好里民在竹村國小校園找到載沉載浮神像狼狽全濕；回想淹水情景里民仍心有餘悸，「小廟也滅頂」。
家在竹村國小旁的侯姓婦人說，上次凱米颱風來襲淹水70公分，今年以來堤防加高、也設有滯洪池，原本以為再嚴重也不會高過凱米風災，沒想到這次淹水仍然破紀錄，住家106公分，竹村國小超過130公分，路口小廟甚至滅頂。
她說，淹水逐漸退去後，大家才發現廟裡的神像不見了，里民四處尋找，最後在竹村國小校園裡發現載沉載浮的神像，趕快將祂撈起，除全身濕透其他無礙，整理後重新請回廟內供奉。
她住家的家當全毀，清理後幾成空屋，上次風災才換冰箱如今天逢淹水，她自嘲說，「家裡冰箱使用期限1年」，上次風災衣服清洗10多天，如今擔心十天半個月也洗不完。
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