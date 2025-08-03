快訊

影／俄遊客揭北韓神秘觀光行！飲料只3種能選 這款紀念品超狂

花蓮陸配村長8月1日遭解職 她怒：我拿的是台灣護照

U12世界盃／中華隊0:2惜敗南韓無緣季軍 美國6度稱霸

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大水小廟滅頂 神明也成災戶...校園沉浮歷刼歸來

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
朴子市竹村里的老湶伯公廟裡的神祇也成受災戶，淹水飄流至校園，幸好被里民尋回。記者李宗祐／攝影
朴子市竹村里的老湶伯公廟裡的神祇也成受災戶，淹水飄流至校園，幸好被里民尋回。記者李宗祐／攝影

豪大雨造成嘉義縣多處災情，朴子市竹村里淹水逾130公分，位於竹安橋旁的一處小廟甚至滅頂，裡面的神像一度飄流出去，幸好里民在竹村國小校園找到載沉載浮神像狼狽全濕；回想淹水情景里民仍心有餘悸，「小廟也滅頂」。

家在竹村國小旁的侯姓婦人說，上次凱米颱風來襲淹水70公分，今年以來堤防加高、也設有滯洪池，原本以為再嚴重也不會高過凱米風災，沒想到這次淹水仍然破紀錄，住家106公分，竹村國小超過130公分，路口小廟甚至滅頂。

她說，淹水逐漸退去後，大家才發現廟裡的神像不見了，里民四處尋找，最後在竹村國小校園裡發現載沉載浮的神像，趕快將祂撈起，除全身濕透其他無礙，整理後重新請回廟內供奉。

她住家的家當全毀，清理後幾成空屋，上次風災才換冰箱如今天逢淹水，她自嘲說，「家裡冰箱使用期限1年」，上次風災衣服清洗10多天，如今擔心十天半個月也洗不完。

朴子市侯姓婦人整理一袋袋準備清洗的衣物，擔憂10天半個月也洗不完。記者李宗祐／攝影
朴子市侯姓婦人整理一袋袋準備清洗的衣物，擔憂10天半個月也洗不完。記者李宗祐／攝影
嘉義縣朴子市竹村里侯姓婦人表示，淹水一度將小廟滅頂。記者李宗祐／攝影
嘉義縣朴子市竹村里侯姓婦人表示，淹水一度將小廟滅頂。記者李宗祐／攝影

淹水 神明 冰箱

延伸閱讀

中南部豪雨淹水災情慘重 黃國昌轟：政府治水成效在哪？

「紋理．文旅」亮相文博會 嘉義六大文化基地吸睛登場

送別台電殉職員工李元瀚 民代籲研議發放專案獎金

風災後續豪雨不斷 陳冠廷急籲設置貨櫃組合屋等過渡住宅

相關新聞

獨／「不想等到台灣變不是人待的地方」 他率裝修團隊南下免費搭帆布

「政府的效率實在太慢了！」不忍南部民眾在風雨中仍無棲身之所，台中市萬豐室內裝修公司自組團隊南下嘉義縣朴子、六腳地區免費替...

嘉義大水小廟滅頂 神明也成災戶...校園沉浮歷刼歸來

豪大雨造成嘉義縣多處災情，朴子市竹村里淹水逾130公分，位於竹安橋旁的一處小廟甚至滅頂，裡面的神像一度飄流出去，幸好里民...

台南安定昨累積降雨量達395毫米 黃偉哲視察抽水站

受低壓帶及西南氣流豪雨影響，台南昨各地傳出積淹水災情，其中，安定區累積降雨逾350毫米雨量，已超出區域排水排洪能量，導致...

台南安平靈濟殿百年孤祭二部曲 快來報名夏令營體驗文化資產

台南市安平靈濟殿每年農曆7月的孤棚祭，是台南的無形文化資產，也是國內罕見的特色宗教祭祀，繼去年「百年孤祭-重返鎮渡頭」特...

台南百年蘇家古厝 古蹟鑑定本周會勘

台南市七股區沿海蘇家古厝「武功堂」，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂梁柱遭飛來鐵皮重砸，三合院屋頂坍毀、梁柱斷裂，屋主說4年前曾提...

借候鳥棲息 雲林養殖戶可領補助

雲林縣沿海曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富多樣，為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。