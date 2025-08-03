獨／「不想等到台灣變不是人待的地方」 他率裝修團隊南下免費搭帆布

「政府的效率實在太慢了！」不忍南部民眾在風雨中仍無棲身之所，台中市萬豐室內裝修公司自組團隊南下嘉義縣朴子、六腳地區免費替民眾搭帆布、修繕房屋，幾天下來已做了10多戶。負責人、執行總監趙晉潁說，這麼做完全是盡一己之力，若是台中地區民眾有需要，他們也會幫忙。

萬豐室內裝修公司的行動引起朴子地方民眾的感謝，臉書「幸福朴子人」今就有一人貼文說「昨天獲得來自台中的萬豐設計工程，老屋翻修團隊的幫助，把我老家的屋頂覆蓋帆布。今天大雨中，我特地回去看一下，裡面完全沒有在滴水或漏水了，地面也不再積水…真是太感謝他們了。他們在完成我家與大葛里一戶人家後，就前往雙溪里繼續協助其他人。」

趙晉潁說，7月20日原以為南部地區房屋在丹娜絲風災後應該已經修復，沒想到有一位YouTuber實際拍了老家後引起市長黃偉哲反擊。經他實際了解，知道真實情況是的確還有很多人的住家尚未修復，因此決定盡一己之力前往幫忙。

他說，公司平日接案多，因此只能利用周五、六、日的休假時間南下。當他們到了嘉義縣朴子地區，原先對當地不熟，但馬上有民眾熱心指引，他們也就一戶接著一戶的去做。

趙晉潁說，一般的民眾平常很少會爬上屋去，但這對他們而言卻很平常。如果只是搭帆布，大概每戶只需要20至30分鐘，做好就可以趕去下一戶。他這樣做之後，有些協力廠商知道，也主動加入，也有人知道後想捐錢，但他都婉拒，因為他們不是在募款，只希望藉由本身的力量去幫助人。因此，後來請想捐錢的人改捐帆布，這些帆布也馬上可以用在有需要的受災戶上。

他說，他們南下一次約6輛車20多人，載滿了帆布和工具就行動。也特別感謝協助的達盛水電、原住民拆除工程行、晉昇建材、大國油漆、聖禾鐵工工程、承恩泥作、綺利泥作工程、木工陳老闆、玻璃明宏老闆、燈具楊仁福老闆等人，大家共同協助和努力。

趙晉潁說，他的行動和政治無關，過程中發現政府雖努力，但還有很多老人家因為不會上網，或是不懂得反映，所以即使受災了仍尚未獲得協助，