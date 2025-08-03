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台南安定昨累積降雨量達395毫米 黃偉哲視察抽水站

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）與水利局長邱忠川（左）今早前往安定區視察社區排水情況，水利局除原先部署4台固定式抽水機及2台移動式抽水機外，也緊急調派4台移動式抽水機加入排水工作。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右）與水利局長邱忠川（左）今早前往安定區視察社區排水情況，水利局除原先部署4台固定式抽水機及2台移動式抽水機外，也緊急調派4台移動式抽水機加入排水工作。圖／南市府提供

受低壓帶及西南氣流豪雨影響，台南昨各地傳出積淹水災情，其中，安定區累積降雨逾350毫米雨量，已超出區域排水排洪能量，導致周邊社區成了水鄉澤國，港尾、下洲子等社區更是昨晚8點才陸續退水，引發不少民怨，所市長黃偉哲今早前往安定區港尾里下洲子抽水站視察，強調將提升整體排水效率，降低淹水風險。

水利局表示，安定區昨單日累積降雨量高達395毫米，已達到百年重現期的暴雨等級，其中最大3小時降雨量達234毫米，超過500年重現期暴雨等級，遠超出一般市區排水設計5至10年保護標準，導致安定部分區域災情嚴重，其中，新吉里、港南里、港尾里等為此次受災最嚴重區域。

水利局指出，針對排水瓶頸問題，近年已陸續在安定區推動多項水利工程，包含新建抽水站與滯洪池、護岸拓寬加高、橋梁拓寬、排水分流等，後續將興建下洲子二期抽水站，總工程經費約2.3億，抽排量達每秒9立方公尺，目前已完成設計並辦理招標作業。

另外，針對安定區新吉里聚落，預計在國道8號南側平面道路興建新吉疏洪箱涵工程，分流北側高地逕流，最大分洪量可達每秒9立方公尺，總工程經費約1.73億，以減洪方式改善新吉里聚落淹水問題，目前已發包，預計今年下半年動工。

黃偉哲則坦言，此次豪雨為極端氣候所致，遠超出多數地區現有排水設施負荷，市府將秉持「問題導向、即時處置」原則，會請水利局盡速完成災情統計與成因分析，作為後續工程規畫依據；治水工作無法一步到位，必須「一棒接一棒」，將努力向中央爭取改善經費，現階段將全力投入災後復原工作，協助民眾儘速重建家園，恢復正常生活。

台南安定區昨累積降雨逾350毫米雨量，已超出區域排水排洪能量，導致周邊社區成了水鄉澤國，港尾、下洲子等社區更是昨晚8點才陸續退水，引發不少民怨，南市府也趕緊調派移動式抽水機加入排水工作。圖為下洲子抽水站。記者萬于甄／攝影
台南安定區昨累積降雨逾350毫米雨量，已超出區域排水排洪能量，導致周邊社區成了水鄉澤國，港尾、下洲子等社區更是昨晚8點才陸續退水，引發不少民怨，南市府也趕緊調派移動式抽水機加入排水工作。圖為下洲子抽水站。記者萬于甄／攝影

雨量 淹水 水利局

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