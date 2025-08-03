台南安平靈濟殿百年孤祭二部曲 快來報名夏令營體驗文化資產

台南市安平靈濟殿每年農曆7月的孤棚祭，是台南的無形文化資產，也是國內罕見的特色宗教祭祀，繼去年「百年孤祭-重返鎮渡頭」特展，獲得地方好評後，今年推出「百年孤祭二部曲-勇闖大員島」夏令營隊，希望以更加深入有趣的方式，落實在地扎根的文化精神。目前仍受理報名中。

夏令營隊與安平國中本土語文化社合作，社團學生擔任小隊輔，帶國小學生體驗。指導老師阮玉如說，本土語文化社不但要推廣本土語言，更希望讓學生了解安平在地的文化與習俗，將老祖先們智慧傳承下去。營隊導覽小隊輔分國語與台語組，還特別請畢業校友萬宜姍、賴昱嘉來助陣。

靈濟殿主委何志章表示，孤棚祭辦理間固定於農曆七月初九舉辦，雖然很希望學校與學生組隊體驗祭典科儀，但正值暑假各種活動旺季，為了更能落實及提高學生參與度，比照解說導覽使用者付費，讓參加夏令營完成培訓，；另擔任導覽的學生將贈與等值的圖書禮券，讓學生「暑期工讀」。

「百年孤祭二部曲勇闖大員島」主題夏令營隊，將孤棚祭中「綁篙餞」、「豬仔會拔虎鬚分配供品」，「人力搭孤棚」，及特殊的「白帛入海，引魂共渡」……，宗教元素延伸為「拔虎鬚」-趣味抽籤拿獎品，還有搭承立驛國際的遊船「海上看孤棚」。

除了有趣味豐富的文史傳說外，安平在地名店「安平陶坊」為夏令營課程提供「香火平安符」，「林義豐冬瓜茶」更是研發重現早昔人工搭孤棚時，預防中暑的解熱飲料，也將安排於夏令營中的體驗並教學。

夏令營活動時間：

8/14（周四），8/15（周五） 09：00~16：00

上課地點在安平開台天后宮之香客大樓1F的媽祖學院

8/31 (周日，孤棚祭當日）13：30~16：00 安平港仔尾社靈濟殿