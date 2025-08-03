台南百年蘇家古厝 古蹟鑑定本周會勘

台南市七股區沿海蘇家古厝「武功堂」，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂梁柱遭飛來鐵皮重砸，三合院屋頂坍毀、梁柱斷裂，屋主說4年前曾提報列入古蹟，後來不了了之，風災後家族無力承擔修復，希望政府重啟古蹟鑑定，透過立委和議員關切，文化局定本周會勘。

屋主蘇益田說，這棟近百年傳統建築蘇家祖厝，屋脊與牆面鑲嵌彩色花磚、門牆水泥鏤空牆構件精緻，完整展現台南沿海獨有雙牆式三合院格局。屋頂花飾曾由專業鑑定人員確認為西班牙進口、已絕版花磚與瓷磚畫，都是現在看不到的。

「4年前提報列古蹟，配合鑑定，後來就沒消息了」，蘇益田無奈表示，4月才花近50萬元整修漏水、補強屋頂，工程接近完工，卻在上月6日遭強風吹毀，10年前曾投入百萬修繕，若未持續維護，古厝將迅速傾頹。

「我們盡力維護了」，風災後蘇益田與堂弟蘇裕記從台北南下查看災後狀況，他們說，古厝為曾祖父建造，正廳2側牆面彩繪畫保留至今仍很清晰，落款「雲峰」是哪位畫家作品，待文史調查，木雕精美，神明桌保有早年雕刻，都是檜木，泡水10幾次仍沒壞掉，還有古早爐灶，早年櫥櫃等，都依原樣保留下來。

蘇益田呼籲政府盡速重啟古蹟鑑定，協助修復，延續這座蘊含歷史文化記憶百年建築，盼文化局介入評估，提供技術資源將古厝外觀恢復原貌，公開參觀。許多老屋都是早年紅磚建築，期待將聚落老屋列入調查整修。