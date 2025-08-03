聽新聞
0:00 / 0:00

借候鳥棲息 雲林養殖戶可領補助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
農業部今年將雲林納入瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，提供養殖戶獎勵補助，圖為黑面琵鷺在魚塭覓食。圖／雲林縣政府提供
農業部今年將雲林納入瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，提供養殖戶獎勵補助，圖為黑面琵鷺在魚塭覓食。圖／雲林縣政府提供

雲林縣沿海曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富多樣，為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，參與魚塭友善管理最高獲5萬元，即日起至9月30日受理申請。

根據雲林沿海鳥類紀錄資料，曾觀察到53種保育類在內291種鳥類，更有沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛、黑面琵鷺及草鴞等瀕臨絕種保育鳥類，其中東方白鸛在濁水溪出海口單次曾記錄超過10隻，黑面琵鷺是沿海常客，縣府農業處長魏勝德表示，紀錄顯示鳥類生物多樣性價值高。

縣府向農業部林保署爭取納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今年首度獲核定，將輔導領有「陸上魚塭養殖漁業登記證」的魚塭收成後，於10月至明年4月，至少連續維持1個月30公分以下水位，全期周圍塭堤不用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網，供特定鳥種利用。

魏勝德表示，雲林領有陸上魚塭登記證3144戶，面積3千公頃，計畫目標受理200公頃申請，每案申請面積不得小於0.1公頃、最高5公頃，每公頃每年核發萬元獎勵金，由計畫輔導團隊現地查核，即日起至9月30日開放麥寮、台西、四湖、口湖等4鄉養殖戶申請，視申請情形展延至年底，盼更多養殖戶加入友善環境行列。

縣府計畫輔導團隊將於4鄉開說明會，歡迎有意願養殖戶參加。

雲林 農業部 生態保育

延伸閱讀

雲林口湖一級淹水警戒 下午2時起停止上班上課

雲林被點名應普發現金於民 張麗善反擊：不要扭曲事實轉移焦點

打造候鳥中繼站助瀕危候鳥覓食 雲林首納生態服務最高每戶補助5萬

雲林21位無形文資保存者經典作品 「神工傳藝」特展機不可失

相關新聞

台南百年蘇家古厝 古蹟鑑定本周會勘

台南市七股區沿海蘇家古厝「武功堂」，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂梁柱遭飛來鐵皮重砸，三合院屋頂坍毀、梁柱斷裂，屋主說4年前曾提...

借候鳥棲息 雲林養殖戶可領補助

雲林縣沿海曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富多樣，為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物...

嘉義朴子災後缺消毒水 衛局急盤點！太保規畫逾1億救助金送審

嘉縣朴子市7月28日豪雨多處積水成災，災後類鼻疽等致病原及登革熱環境衛生問題浮上檯面，受災戶急需消毒水清理家園，地方盼強...

影／大雨狂下也要摸蛤蜊 逾百人苦中作樂齊聚下水

嘉義縣東石商圈觀光發展協會與東石鄉水產養殖產銷班第6班推廣食魚教育，今天舉辦「東石夏日蛤TheDay」親子活動，下著大雨...

送別台電殉職員工李元瀚 民代籲研議發放專案獎金

搶修丹娜絲颱風電力的台電嘉義區處殉職英雄李元瀚，昨天台電舉行告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若...

風災重創嘉義又淹水 太保市公所率先提案每人普發「災後振興金」3千元

受丹娜絲颱風及暴雨淹水重創，嘉義縣民活在屋頂破洞的汪洋裡，溫室設施泡水、農業生產停擺，太保市公所規畫「災後振興金」每人普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。