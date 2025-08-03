借候鳥棲息 雲林養殖戶可領補助

雲林縣沿海曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富多樣，為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，參與魚塭友善管理最高獲5萬元，即日起至9月30日受理申請。

根據雲林沿海鳥類紀錄資料，曾觀察到53種保育類在內291種鳥類，更有沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛、黑面琵鷺及草鴞等瀕臨絕種保育鳥類，其中東方白鸛在濁水溪出海口單次曾記錄超過10隻，黑面琵鷺是沿海常客，縣府農業處長魏勝德表示，紀錄顯示鳥類生物多樣性價值高。

縣府向農業部林保署爭取納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今年首度獲核定，將輔導領有「陸上魚塭養殖漁業登記證」的魚塭收成後，於10月至明年4月，至少連續維持1個月30公分以下水位，全期周圍塭堤不用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善防治網，供特定鳥種利用。

魏勝德表示，雲林領有陸上魚塭登記證3144戶，面積3千公頃，計畫目標受理200公頃申請，每案申請面積不得小於0.1公頃、最高5公頃，每公頃每年核發萬元獎勵金，由計畫輔導團隊現地查核，即日起至9月30日開放麥寮、台西、四湖、口湖等4鄉養殖戶申請，視申請情形展延至年底，盼更多養殖戶加入友善環境行列。

縣府計畫輔導團隊將於4鄉開說明會，歡迎有意願養殖戶參加。