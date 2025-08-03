嘉義朴子災後缺消毒水 衛局急盤點！太保規畫逾1億救助金送審

嘉縣朴子市7月28日豪雨多處積水成災，災後類鼻疽等致病原及登革熱環境衛生問題浮上檯面，受災戶急需消毒水清理家園，地方盼強化災後公共衛生防疫，縣衛生局指已盤點庫存，有需求民眾可前往衛生所領取；太保市公所規畫災後振興金，每人普發3000元，低收入戶、中低收入戶加發弱勢關懷金1000元，已向代表會提案追加經費。

朴子市長吳品叡與文化里長楊石旭表示，水災後最緊迫不是食物或飲水，是消毒水不足。當時向衛生所登記需求數量，接獲通知因申請量過大，難全面供應。楊石旭感嘆，「這不是個人需求，而是災後公共衛生保障，不知如何向鄉親交代」。

受災區仍有家庭積水退去需環境清潔，衛福部說，嘉縣鄉鎮市衛生所會提供消毒水，縣衛生局昨表示，已盤點庫存量，淹水民眾到衛生所領取都會發給，退水後加強衛教宣導，落實「清除、清潔、消毒」3步驟，呼籲民眾清理環境穿雨鞋、防水手套，用稀釋漂白水擦拭環境表面，降低細菌滋生風險。飲水及食材要徹底煮沸，注意冷藏保存與食物新鮮。

丹娜絲風災及豪雨重創，太保市許多戶屋頂破洞，溫室設施泡水、農業生產停擺，市長鄭淑分說，納入補助項目有限，無法全面涵蓋各類損失，審酌公庫存款3億1200萬元，餘額充足，以不舉債原則，規畫「災後振興金」每人3000元。對低收入戶、中低收入戶另加發「弱勢關懷金」1000元。「災後振興金」及「弱勢關懷金」總計1億2400萬元，已提案送審市代會，若通過，11月由里辦公處發放現金。