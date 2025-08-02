影／大雨狂下也要摸蛤蜊 逾百人苦中作樂齊聚下水

嘉義縣東石商圈觀光發展協會與東石鄉水產養殖產銷班第6班推廣食魚教育，今天舉辦「東石夏日蛤TheDay」親子活動，下著大雨仍有逾百人參加，大家穿著雨衣、拿著工具走下魚塭摸蛤蜊，絲毫不減興致，暴雨狂下全身都濕透，摸到蛤蜊孩子直呼好開心。

東石夏日蛤TheDay有一系列實作教學，包括下池摸蛤、手作吊飾、創意料理等，其中最受歡迎的就是「下池摸蛤」環節，孩子捲起褲管走入養殖池，彎下身子挖掘埋在沙中的蛤蜊，不只體驗「摸蛤仔兼洗褲」傳統樂趣，更學會珍惜來自海洋的食材。

東石鄉水產養殖產銷班也透過自來水及池塘水等不同吐沙環境，示範蛤蜊不同吐沙表現，另也教孩子辨識新鮮蛤蜊方法，透過角色扮演、小組合作、實地體驗、趣味問答等方式，讓孩子在做中學、玩中學的互動過程，學習水產養殖知識及生態保育觀念。