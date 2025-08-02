送別台電殉職員工李元瀚 民代籲研議發放專案獎金

搶修丹娜絲颱風電力的台電嘉義區處殉職英雄李元瀚，昨天台電舉行告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，舉行殯葬彌撒送別元瀚弟兄；立委蔡易餘說，「致敬台電第一線搶修英雄，今天公祭我們不會忘記」，要求行政院正視台電搶修人員貢獻，盡速研議發放專案獎金。

蔡易餘昨天立法院質詢，呼籲行政院盡速提出重建條例，正視台電搶修人員貢獻，丹娜絲颱風是120年來首次從嘉義布袋登陸，帶來嚴重災情。豈料家園重建才剛起步，雲嘉南又遭西南氣流夾帶豪雨侵襲，排水設施不堪負荷，多處傳出淹水與交通中斷。

面對災害接連衝擊，我與立委陳冠、陳亭妃、林俊憲、郭國文、賴惠員、劉建國，密集研商「丹娜絲颱風災後重建特別條例」條文架構，盼透過中央資源挹注，加速重建腳步、協助災區復原。國民黨提多項重建訴求，其實多數內容行政院2周前已上路補助條件。

「今天公祭我們不會忘記！」蔡易餘說，台電殉職員工李元瀚災情最嚴峻堅守崗位，為嘉義家園盡最大心力。他的付出，我們不會遺忘。請行政院正視第一線台電搶修人員的貢獻，盡速研議發放專案獎金，肯定他們冒雨搶修無私奉獻。

上月丹娜絲風災14天，台電不間斷搶修全數完成復電。台電嘉義區處說，丹娜絲颱風造成區域大規模停電以來，嘉義累計曾停電用戶逾36萬戶，為史上罕見電力災情，經動員全台資源、日夜搶修，終於完成最後1戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。

災後復原關鍵時期，台電前線搶修人員冒險奮戰同時，工安防護更需滴水不漏。台電表示，將秉持「人命優先、安全第一」原則，全力守護第一線人員生命安全，讓員工都能平安返家。