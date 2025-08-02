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風災重創嘉義又淹水 太保市公所率先提案每人普發「災後振興金」3千元
受丹娜絲颱風及暴雨淹水重創，嘉義縣民活在屋頂破洞的汪洋裡，溫室設施泡水、農業生產停擺，太保市公所規畫「災後振興金」每人普發3000元，低收入戶、中低收入戶再加發「弱勢關懷金」1000元，昨天下午向太保市民代表會提案追加經費，待代表會召開臨時會審議。
鄭淑分表示，雖然中央定調救助作業「流程從簡、認定從寬、效率從速」，但能納入補助的項目終究有所限制，也無法全面涵蓋風災各類損失，公所站在基層前線，深知有許多市民與中小型產業，未必能取得補助，卻仍需承擔龐大修繕與生計壓力。
鄭淑分說，審酌公庫存款3億1200萬元，餘額充足情況下，顧建設也要顧市民，以不舉債的原則，規畫「災後振興金」每人3000元。針對低收入戶、中低收入戶的弱勢市民，另加發「弱勢關懷金」1000元，希冀以實際行動，減輕市民災後的生活負擔。
公所表示，「災後振興金」與「弱勢關懷金」計畫總計1億2400萬元，昨天下午正式提案送交太保市民代表會，並追加反光鏡、路燈、廣播系統與監視器等公共設施修復經費8452萬6000元，若太保市民代表會審議順利通過，11月將由里辦公處發放現金。
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