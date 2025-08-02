國策顧問九華山地藏庵董事長黃俊森卸任交棒 扮社會公益領頭羊

嘉義市九華山地藏庵長期興辦社會教育、藝術文化、公益慈善及急難救助等事業，11年前，獲2任總統聘國策顧問的九華山地藏庵董事長黃俊森，接棒已故父親、前董事長黃英聰，任內推動慈善社教等，績效聲譽卓著，日前董監會會重新改選，黃俊森連任任期屆滿，獲聘名譽董事長，交棒新任董事長蔡爾健。

九華山地藏庵董監事會昨晚在嘉市樂億皇家渡假酒店，舉辦改選後聯誼餐會，黃俊森細數任內推動的慈善公益事業，包括開辦社教班，捐贈縣市府累計各億元善款，捐助賀伯、莫拉克及上月丹娜絲颱風救災各千萬元，捐電動捐血車金額1590萬元，超越救災千萬元，另每年頒發1500萬元小學到大學的弱勢優秀學生獎助學金。

黃俊森說，任內九華山地藏庵，榮獲總統府、行政院及中央部會各獎項，地藏王菩薩的慈悲資源，源源不絕，任內修改章程，董事長連選連任限1屆，他連任共8年，共擔任11年董事長，獲聘名譽董事長，交棒新任董事長蔡爾健，未來九華山地藏庵扮社會公益領頭羊。

黃俊森身兼多項公益職務，貢獻心力。為人溫和、謙卑、禮遇長者，董事長任內帶領地藏庵團隊積極從事教育慈善社會公益，樂此不疲，為利益眾生全力以赴，黃俊森獲前總統蔡英文、賴清德總統聘為國策顧問。