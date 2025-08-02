總統教育獎得主父親榮獲模範父親 黃敏惠向24位模範慈暉父親致敬祝福

父親節將近，嘉義市府上午在東區體育館舉行模範、慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠、議長陳姿妏，向17位模範父親、7位慈暉父親致敬祝福，最年長92歲黃全仁，總統教育獎得主陳柏翰父親陳任亨獲模範父親，現場洋溢溫馨感恩氛圍。

模範父親最年長92歲黃全仁，早年喪父、家境困頓，堅毅不屈，培育6名子女長大，提供日據時代與70年前柴頭港移庄珍貴歷史資料，協助發展協會完成誌事編撰，傳承在地文化，獲地方推崇。

80歲模範父親林政義，自幼雙目失明，辛苦拉拔女兒長大成人，任職公立醫院，林政義女兒分享，父親失明好學，學習按摩技術支撐家庭經濟，80歲還學習用電腦、智慧手機，用有聲資訊不斷學習，是身教言教的典範。

55歲陳任亨長子柏翰早產兒，左眼全盲、右眼僅存0.01視力。陳任亨分享，感謝柏翰出生，讓他學習如何做父親，感謝妻子家人打造充滿正向力家庭。他帶柏翰學習盲用電腦、摸索點字，給溫暖支持肯定。引導他走進校園、走向社會，看著他站上舞台，自信地訴說生命的故事。

柏翰不負父母所託，憑藉堅強意志與卓越表現，榮獲2012年與2018年總統教育獎、今年教育部奮發向上獎，成為弟弟的楷模，2兄弟就讀清華大學研究所，是家人最驕傲成就。

黃敏惠分享柏翰故事，柏翰早產，左眼全盲，右眼視力僅能看得見5公分，柏翰2012年代表嘉大附小管樂團參加國際管樂節踩街，在同學協助下完成全程5公里踩街，寫下令人感動的文章「從5公分到5公里」，「父親節是感恩時刻，感謝每位父親用堅韌無私與責任支撐家庭，是身教重於言教精神典範」