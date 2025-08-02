快訊

影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

影／今台電殉職英雄天主教殯葬彌撒 「燈已點亮」致敬曲作者現身

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
創作紀念李元瀚的歌曲「浩克. 燈已點亮」的郭姓創作者（左二）並非教友，感佩感動元瀚救災殉職犧牲，上午帶老母親(左)到教堂參加殯葬彌撒，向台電英雄致敬。記者魯永明／攝影
創作紀念李元瀚的歌曲「浩克. 燈已點亮」的郭姓創作者（左二）並非教友，感佩感動元瀚救災殉職犧牲，上午帶老母親(左)到教堂參加殯葬彌撒，向台電英雄致敬。記者魯永明／攝影

台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天台電舉行隆重告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒。浦英雄說，「元瀚是教區的英雄、主教座堂的光榮，與基督同生同死復活，死亡不是結束、毀滅，而是轉變，復活重生的開始。」

郭姓創作者（JuelunKuo）創作紀念李元瀚的歌曲「浩克. 燈已點亮」，本人並非教友，卻感佩感動元瀚救災殉職犧牲，上午帶老母親到教堂參加殯葬彌撒，向台電英雄致敬。李元瀚的父親握著他的手感謝說，「謝謝你為兒子創作這麼令人感動的歌曲」，這首歌曲影片，搭配搶修畫面，放上社群媒體，感動無數網友。

郭姓創作者說，「沒想到，過去我們家就在主教教座後方，感佩元瀚為搶修風災區電力犧牲殉職，我共創作7首歌，直到凌晨1時多，才選定這首浩克. 燈已點亮的紀念歌曲，放上在地社群綠豆大小事，感動無數網友觀賞，謝謝台電英雄，你的精神永遠與我們同在，我們永遠銘記您所付出的努力。」

李元瀚父親感謝大家說，「元瀚是家人驕傲，為熱愛國家和土地捨命，雖萬般不捨，但也只能接受，相信此刻你已平安在天堂，化為天使，守護你的妻女和家人，願來日我們天國重逢。」

浦英雄說，過去在教堂當神父，看著元瀚長大，親同家人的情誼，元瀚孩童當輔祭，他引用聖經福音信仰，安慰家人及教友的哀傷，彌撒結束，大家觀看元瀚生平影片懷念，最後恭送啟靈，迎送骨灰安奉天主教聖山墓園。李元瀚殉職器捐遺愛，總統府副秘書長何志偉昨天代表賴清德總統頒發褒揚令。

台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天告別式，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影
台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天告別式，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影
搶修丹娜絲颱風電力殉職的台電嘉義區處員工李元瀚，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影
搶修丹娜絲颱風電力殉職的台電嘉義區處員工李元瀚，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影
搶修丹娜絲颱風電力殉職的台電嘉義區處員工李元瀚，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影
搶修丹娜絲颱風電力殉職的台電嘉義區處員工李元瀚，上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒，送別元瀚弟兄。記者魯永明／攝影

殉職 台電 嘉義

延伸閱讀

影／紀念台電英雄歌曲「浩克·燈已點亮」 網友淚崩：一路好走

國軍、台電同仁獨享！饗食天堂、果然匯限時3天 全台優惠93折

台電承攬商工人疑感電昏迷…送醫搶救不治 新北市要求立即停工

台電36歲殉職員工今告別式 妻淚別追思文曝光令人動容

相關新聞

影／今台電殉職英雄天主教殯葬彌撒 「燈已點亮」致敬曲作者現身

台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天台電舉行隆重告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖...

台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，去年1...

阿里山公路知名觀光禮品店「九龍茶源文化園區」熄燈 撤離原因曝

位在嘉義縣台18線阿里山公路上，知名老字號觀光禮品店-九龍茶源文化園區，上月底熄燈，負責人張永川臉書貼文，「因賀伯颱風來...

安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

台南市安南區北安路與培安路口周邊，因豪雨不斷積淹水情況封鎖，市長黃偉哲前往勘災並換上青蛙裝涉水前往視察原因。

打造候鳥中繼站助瀕危候鳥覓食 雲林首納生態服務最高每戶補助5萬

雲林縣沿海地區曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富的鳥類生態多樣性備受關注。為營造候鳥友善棲地，農業部今...

國道麻豆交流道上下匝道積水封閉 台南多處道路、橋梁封閉

因持續大豪雨，國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水，現場已擺放交通錐及拉起封鎖線，派員疏導管制，提醒用路人改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。