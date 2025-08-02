影／今台電殉職英雄天主教殯葬彌撒 「燈已點亮」致敬曲作者現身
台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天台電舉行隆重告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖若望主教座堂，帶領數百名神父修女教友，舉行莊嚴隆重的殯葬彌撒。浦英雄說，「元瀚是教區的英雄、主教座堂的光榮，與基督同生同死復活，死亡不是結束、毀滅，而是轉變，復活重生的開始。」
郭姓創作者（JuelunKuo）創作紀念李元瀚的歌曲「浩克. 燈已點亮」，本人並非教友，卻感佩感動元瀚救災殉職犧牲，上午帶老母親到教堂參加殯葬彌撒，向台電英雄致敬。李元瀚的父親握著他的手感謝說，「謝謝你為兒子創作這麼令人感動的歌曲」，這首歌曲影片，搭配搶修畫面，放上社群媒體，感動無數網友。
郭姓創作者說，「沒想到，過去我們家就在主教教座後方，感佩元瀚為搶修風災區電力犧牲殉職，我共創作7首歌，直到凌晨1時多，才選定這首浩克. 燈已點亮的紀念歌曲，放上在地社群綠豆大小事，感動無數網友觀賞，謝謝台電英雄，你的精神永遠與我們同在，我們永遠銘記您所付出的努力。」
李元瀚父親感謝大家說，「元瀚是家人驕傲，為熱愛國家和土地捨命，雖萬般不捨，但也只能接受，相信此刻你已平安在天堂，化為天使，守護你的妻女和家人，願來日我們天國重逢。」
浦英雄說，過去在教堂當神父，看著元瀚長大，親同家人的情誼，元瀚孩童當輔祭，他引用聖經福音信仰，安慰家人及教友的哀傷，彌撒結束，大家觀看元瀚生平影片懷念，最後恭送啟靈，迎送骨灰安奉天主教聖山墓園。李元瀚殉職器捐遺愛，總統府副秘書長何志偉昨天代表賴清德總統頒發褒揚令。
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