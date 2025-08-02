快訊

影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

聽新聞
0:00 / 0:00

打造候鳥中繼站助瀕危候鳥覓食 雲林首納生態服務最高每戶補助5萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，圖為黑面琵鷺於曬池魚塭覓食。圖／雲林縣政府提供
農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，圖為黑面琵鷺於曬池魚塭覓食。圖／雲林縣政府提供

雲林縣沿海地區曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富的鳥類生態多樣性備受關注。為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，參與魚塭友善管理，最高可獲5萬元，即日起至9月30日受理申請。

根據雲林縣沿海鳥類紀錄資料，曾觀察到包含53種保育類在內的291種鳥類，更有沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛、黑面琵鷺及草鴞等瀕臨絕種保育類鳥類，其中東方白鸛在濁水溪出海口單次曾記錄超過10隻，黑面琵鷺亦是沿海地區的常客，縣府農業處長魏勝德表示，這些紀錄顯示雲林鳥類生物多樣性價值極高。

縣府向農業部林業及自然保育署爭取納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今年首度獲核定，將輔導領有「陸上魚塭養殖漁業登記證」的陸上魚塭收成後於2025年10月至2026年4月期間，至少連續維持1個月30公分以下水位，全期周圍塭堤不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善的防治網，以供特定鳥種利用。

魏勝德表示，雲林領有陸上魚塭登記證3144戶，面積約3千公頃，本計畫目標受理200公頃申請，每案申請土地面積不得小於0.1公頃且申請面積最高5公頃，每公頃每年可核發1萬元獎勵金，並由計畫輔導團隊進行現地查核，即日起至9月30日開放麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉養殖戶申請，視申請情形可展延至年底。

魏勝德表示，盼有更多養殖戶加入友善環境行列，建構完整西海岸生態保育廊道，實現漁業生產與生物多樣性保育的雙贏效益。

縣府將於8月27日下午2時在台西鄉公所2樓禮堂、9月3日下午2時在四湖鄉公所3樓禮堂、9月10日上午10時在口湖鄉公所3樓禮堂及同日下午2時在麥寮鄉生活美學館1樓簡報室，由計畫輔導團隊召開說明會，歡迎有意願參與的養殖戶參加。洽詢電話（05）5522505農業處吳先生。

雲林 農業部

延伸閱讀

雲林21位無形文資保存者經典作品 「神工傳藝」特展機不可失

雲林縣警局長李建民榮升新北警主秘 新任局長黃富村走馬上任

雲林山區兩夜暴雨落石多 縣府宣布草嶺國小明天繼續停班課

21.4億元打造的雲林田徑場 首場縣運明天開賽為全運會暖身

相關新聞

影／今台電殉職英雄天主教殯葬彌撒 「燈已點亮」致敬曲作者現身

台電嘉義區處員工李元瀚搶修丹娜絲颱風電力殉職，昨天台電舉行隆重告別式，今天上午李元瀚信仰的天主教嘉義教區主教浦英雄，在聖...

台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，去年1...

阿里山公路知名觀光禮品店「九龍茶源文化園區」熄燈 撤離原因曝

位在嘉義縣台18線阿里山公路上，知名老字號觀光禮品店-九龍茶源文化園區，上月底熄燈，負責人張永川臉書貼文，「因賀伯颱風來...

安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

台南市安南區北安路與培安路口周邊，因豪雨不斷積淹水情況封鎖，市長黃偉哲前往勘災並換上青蛙裝涉水前往視察原因。

打造候鳥中繼站助瀕危候鳥覓食 雲林首納生態服務最高每戶補助5萬

雲林縣沿海地區曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富的鳥類生態多樣性備受關注。為營造候鳥友善棲地，農業部今...

國道麻豆交流道上下匝道積水封閉 台南多處道路、橋梁封閉

因持續大豪雨，國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水，現場已擺放交通錐及拉起封鎖線，派員疏導管制，提醒用路人改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。