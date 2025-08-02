打造候鳥中繼站助瀕危候鳥覓食 雲林首納生態服務最高每戶補助5萬

雲林縣沿海地區曾記錄到沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛等瀕危保育鳥類，豐富的鳥類生態多樣性備受關注。為營造候鳥友善棲地，農業部今年首度將雲林納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，提供養殖戶獎勵補助，參與魚塭友善管理，最高可獲5萬元，即日起至9月30日受理申請。

根據雲林縣沿海鳥類紀錄資料，曾觀察到包含53種保育類在內的291種鳥類，更有沙丘鶴、諾氏鷸、東方白鸛、黑面琵鷺及草鴞等瀕臨絕種保育類鳥類，其中東方白鸛在濁水溪出海口單次曾記錄超過10隻，黑面琵鷺亦是沿海地區的常客，縣府農業處長魏勝德表示，這些紀錄顯示雲林鳥類生物多樣性價值極高。

縣府向農業部林業及自然保育署爭取納入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，今年首度獲核定，將輔導領有「陸上魚塭養殖漁業登記證」的陸上魚塭收成後於2025年10月至2026年4月期間，至少連續維持1個月30公分以下水位，全期周圍塭堤不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善的防治網，以供特定鳥種利用。

魏勝德表示，雲林領有陸上魚塭登記證3144戶，面積約3千公頃，本計畫目標受理200公頃申請，每案申請土地面積不得小於0.1公頃且申請面積最高5公頃，每公頃每年可核發1萬元獎勵金，並由計畫輔導團隊進行現地查核，即日起至9月30日開放麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉養殖戶申請，視申請情形可展延至年底。

魏勝德表示，盼有更多養殖戶加入友善環境行列，建構完整西海岸生態保育廊道，實現漁業生產與生物多樣性保育的雙贏效益。

縣府將於8月27日下午2時在台西鄉公所2樓禮堂、9月3日下午2時在四湖鄉公所3樓禮堂、9月10日上午10時在口湖鄉公所3樓禮堂及同日下午2時在麥寮鄉生活美學館1樓簡報室，由計畫輔導團隊召開說明會，歡迎有意願參與的養殖戶參加。洽詢電話（05）5522505農業處吳先生。