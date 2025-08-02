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國道麻豆交流道上下匝道積水封閉 台南多處道路、橋梁封閉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水封閉。圖／取自臉書
國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水封閉。圖／取自臉書

因持續大豪雨，國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水，現場已擺放交通錐及拉起封鎖線，派員疏導管制，提醒用路人改道通行，要上國道1號可由安定交流道或台84線下營系統交流道行駛；另高速公路下交流道部分，由高公局派員協助改道通行。

受到持續強降雨影響，台南市多處道路與橋梁出現積水或潛在安全疑慮。台南市政府上午9點50分發布封橋封路公告，目前預警性封閉道路共10處、一般性封閉道路3處；預警性封閉橋梁共14座、一般性封閉橋梁1座，提醒用路人留意改道行駛，以策安全。

道路預警性封閉情形共10處，如下：

1.官田區：曾文溪防汛道路-西庄交流道至麻豆寮仔廍路段；市道171乙線0k-3.5k道路積水封閉

2.新市區： 南135:南135與南134路口；三舍椰樹腳涵洞及周邊道路；南144線長泰教養院前

3.西港區：文化路69巷路段；後營中州寮往南至堤防路口；防汛道路南40線2K處往七股段

4.善化區：善化區溪美里溪尾72號之36號(福隆尖端科技公司前)農路積水封路

5.學甲區：南7線預警防封路一般性道路封閉則發生於南化區南179線、六甲區市道175線與左鎮區台171線等3處。

在橋梁部分預警性封閉共計14座；永康區鹽水溪過水便橋；鹽水區下林過水便橋；麻豆區清水橋；新營區：鐵線-1過水便橋、鐵線-2過水便橋、舊廍過水便橋、南興里過水便橋、土庫里過水便橋；學甲區浮水橋；歸仁區中路橋、石安橋；新市區崙頂二號橋；南175虎山道路過水橋；新化區下甲橋一般性橋梁封閉則有1座，為東山區東原二號橋。

市府呼籲，民眾應隨時注意氣象與市政公告，並配合改道行駛。

國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水封閉。圖／取自臉書
國道1號麻豆交流道北上及南下（雙向）平面道路積水封閉。圖／取自臉書
往南科新港社大道也淹了，民眾指有印象上次淹水是莫拉克88風災。圖／吳姓讀者提供
往南科新港社大道也淹了，民眾指有印象上次淹水是莫拉克88風災。圖／吳姓讀者提供

橋梁 國道 台南

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