台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，去年10月強颱康芮16級強風把其中持「愛心」公仔標誌吹落，幸熱心民眾發現後，將掉其撿回放公仔腳下，維持完整性。但災後至今將滿1年，愛心不僅未復原，近日更傳出愛心疑遭竊，民眾批縣府很不用心，罵竊賊可惡。

縣府表示，未接獲相關通報火車站前「我愛臺東」公仔愛心標誌遭竊，了解後，再做後續處置。至於為何遲未將愛心標誌復原，主要是去年從10月起接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，災損相當嚴重，災後各項災損勘查統計及申報作業流程接不斷滾動更新調整，因此，各項復原工作無法立即啟動，只能依災損輕重順序來逐一完成。

火車站前4座公仔意象，於2021年由縣府邀請國內藝術家李翰設計，4個公仔以「山、田、花、海」4種台東元素來彩繪外觀，並雙手高舉「我愛臺東」字樣，非常吸睛，搭配車站波浪主體建築背景，3年來成為不少旅客拍照打卡的景點。但去年10月強颱康芮中心登陸台東，夾帶16級超強風勢，硬是從公仔手中，把愛心吹落地面。