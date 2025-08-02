快訊

信義區割喉案女公關曾上吳宗憲節目？憲哥發聲：震驚遺憾

MLB／相隔2502天！鄧愷威迎大聯盟首次先發 台灣投手第6人

2026綠選誰戰新北且看民調？ 賴清德「聖意」恐是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，其中持「愛心」公仔標誌疑遭竊走，公仔變高舉雙手投降。記者尤聰光／攝影
台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，其中持「愛心」公仔標誌疑遭竊走，公仔變高舉雙手投降。記者尤聰光／攝影

台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，去年10月強颱康芮16級強風把其中持「愛心」公仔標誌吹落，幸熱心民眾發現後，將掉其撿回放公仔腳下，維持完整性。但災後至今將滿1年，愛心不僅未復原，近日更傳出愛心疑遭竊，民眾批縣府很不用心，罵竊賊可惡。

縣府表示，未接獲相關通報火車站前「我愛臺東」公仔愛心標誌遭竊，了解後，再做後續處置。至於為何遲未將愛心標誌復原，主要是去年從10月起接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，災損相當嚴重，災後各項災損勘查統計及申報作業流程接不斷滾動更新調整，因此，各項復原工作無法立即啟動，只能依災損輕重順序來逐一完成。

火車站前4座公仔意象，於2021年由縣府邀請國內藝術家李翰設計，4個公仔以「山、田、花、海」4種台東元素來彩繪外觀，並雙手高舉「我愛臺東」字樣，非常吸睛，搭配車站波浪主體建築背景，3年來成為不少旅客拍照打卡的景點。但去年10月強颱康芮中心登陸台東，夾帶16級超強風勢，硬是從公仔手中，把愛心吹落地面。

不過，災後快滿1年，民眾經過車站發現愛心依舊放在公仔腳下，如今卻傳出愛心疑似遭竊，不僅批相關單位很不用心外，也大罵竊賊是個「偷心」賊，讓曾在公仔拍照的旅客、遊客心碎，讓公仔永遠高舉雙手投降。

火車站前4座公仔意象，於2021年由縣府邀請國內藝術家李翰設計，4個公仔以「山、田、花、海」4種台東元素來彩繪外觀，並雙手高舉「我愛臺東」字樣，非常吸睛。圖／台東縣政府提供
火車站前4座公仔意象，於2021年由縣府邀請國內藝術家李翰設計，4個公仔以「山、田、花、海」4種台東元素來彩繪外觀，並雙手高舉「我愛臺東」字樣，非常吸睛。圖／台東縣政府提供
去年10月強颱康芮16級強風把其中持「愛心」公仔標誌吹落，幸熱心民眾發現後，將掉其撿回放公仔腳下，維持完整性。本報資料照片
去年10月強颱康芮16級強風把其中持「愛心」公仔標誌吹落，幸熱心民眾發現後，將掉其撿回放公仔腳下，維持完整性。本報資料照片

愛心 台東 火車站

延伸閱讀

JOGUMAN迷必住！ 「金普頓大安 x JOGUMAN」限量主題房　5大亮點搶先看 浴袍玩偶+寵物禮+盲蛋統統送

《勝利女神：妮姬》迷因Doro新品「翹」麗登場 廠商特製互動式搖晃壁尻催買氣

開幕優惠買1送1！ 全台最大「DREAM PLAZA 星巴克」5大吧台+24小時營業 首波入場採線上取號

新北淡水米粉寮土地公仔修復回歸 里長呼籲別再破壞了

相關新聞

台東火車站前疑遭「偷心」 公仔高舉雙手投降

台東縣府4年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，去年1...

阿里山公路知名觀光禮品店「九龍茶源文化園區」熄燈 撤離原因曝

位在嘉義縣台18線阿里山公路上，知名老字號觀光禮品店-九龍茶源文化園區，上月底熄燈，負責人張永川臉書貼文，「因賀伯颱風來...

消毒水急缺！朴子市洪水災後公衛危機升溫 里長盼縣府支援

嘉義縣朴子市7月28日遭豪雨侵襲，多處積水成災，洪水雖已退去，但災後環境衛生問題浮上檯面。受災戶急需消毒水清理家園，避免...

號召21位無形文資保存者！雲林神工傳藝特展 文化中心登場

雲林縣傳統工藝聞名國內，縣政府昨天開辦2025神工傳藝，號召21名無形文化資產保存者，昨起連13天以「傳形不息」為主題，...

嘉義縣民雄城鄉聯盟首推實境解謎 成功破關還能抽iPad

嘉義縣民雄城鄉聯盟首創民雄謎樣遊程，串連在地店家推出實境解謎遊戲，鄉長林于玲今天受邀參加，稱讚商圈創意豐富，民雄風味飲食...

影／爆紅金曲歌后李竺芯返台南接受表揚 盼有機會唱跨年

榮獲第36屆金曲獎三項大獎的台語歌手李竺芯，以及《Suí 水》專輯製作人鍾興民，1日返鄉接受台南市政府公開表揚，文化局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。