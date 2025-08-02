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消毒水急缺！朴子市洪水災後公衛危機升溫 里長盼縣府支援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子市淹水消退，市長吳品叡（左）與文化里長楊石旭發送受災戶消毒水。記者魯永明／翻攝
朴子市淹水消退，市長吳品叡（左）與文化里長楊石旭發送受災戶消毒水。記者魯永明／翻攝

嘉義縣朴子市7月28日遭豪雨侵襲，多處積水成災，洪水雖已退去，但災後環境衛生問題浮上檯面。受災戶急需消毒水清理家園，避免鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原及登革熱病媒蚊肆虐，由於消毒水供應不足，市公所與里長呼籲縣府支援，盼強化災後公共衛生防疫工作，民間企業善心人士捐助消毒水。

朴子市長吳品叡與文化里長楊石旭表示，淹水災後，最緊迫問題不是食物或飲水，而是消毒水不足。雖已按程序向衛生所登記需求數量，仍接獲通知因申請量過大，難以全面供應。楊石旭感嘆，「這不是個人需求，而是災後基本公共衛生保障，真的不知如何向鄉親交代！」

目前受災區仍有大量家庭積水退去後需進行環境清潔，衛生局表示，退水後衛教宣導，需由家戶自行購買消毒水，落實「清除、清潔、消毒」三步驟，僅在積水未退或特殊情況下由衛生單位提供資源支援。

縣衛生局長趙紋華提醒，豪雨後汙水混合動物排泄物與垃圾，極易孳生致病菌，特別是鉤端螺旋體與類鼻疽菌，屬人畜共通傳染病，民眾赤腳涉水或傷口接觸受汙水泥土，極易感染。此類疾病潛伏期長達數天至一周，常見症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、咳嗽、腹瀉，應盡速就醫並告知暴露史，以利早期診斷與治療。

衛生局呼籲民眾清理環境時務必穿著雨鞋、防水手套，使用稀釋漂白水（1：100），擦拭環境表面，降低細菌滋生風險。飲水及食材部分也要徹底煮沸，注意冷藏保存與食物新鮮度，特別提醒免疫力較差者與長者提高警覺。

此外，積水與髒亂環境亦容易成為登革熱病媒蚊孳生溫床，衛生局再次強調，颱風豪雨季節進入高風險期，防疫關鍵在於落實「巡、倒、清、刷」四招，清除孳生源，共同守護嘉義健康。

淹水消退，嘉縣衛生局製作災後消毒衛教宣導圖卡。記者魯永明／翻攝
淹水消退，嘉縣衛生局製作災後消毒衛教宣導圖卡。記者魯永明／翻攝

豪雨 災後 衛生局

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