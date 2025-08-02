阿里山公路知名觀光禮品店「九龍茶源文化園區」熄燈 撤離原因曝

位在嘉義縣台18線阿里山公路上，知名老字號觀光禮品店-九龍茶源文化園區，上月底熄燈，負責人張永川臉書貼文，「因賀伯颱風來中埔鄉阿里山公路開店，因丹娜絲颱風撤離，無限傷感」，引發在地居民及觀光業一片錯愕，張永川說，陸客不來阿里山，國旅團客萎縮，虧本經營，苦撐待變多年，無法改善，園區上月又遭風災，決定結束熄燈撤離。

張永川說，「1996年賀伯颱風災後來中埔鄉阿里山公路租地開店，丹娜絲颱風撤離中埔，無限傷感，感謝這20年來陪我九龍茶源走過各位先生、各位美女，謝謝您們付出與努力。我們曾經有過快樂，有快樂有辛酸，但最後天下沒有不散的筵席。還得依依不捨的撒離。伙伴們珍重再見。」

張永川是嘉市資深議員張秀華大哥，承接家族觀光國旅事業，在嘉義縣市投資經營旅館與茶葉生意，做茶葉及伴手禮等生意，29年前，在阿里山公路上承租1600坪土地，打造九龍茶源文化園區，過去前總統馬英九任內開放陸客來台，受惠阿里山觀光，生意好，豈料，中央政權輪替，綠營執政陸客不來，做國旅事業。

張永川無奈說，陸客不來，碰上新冠疫情，好不容易疫情結束，原以為國旅會好轉，卻不如預期，國旅團客、進香團萎縮，觀光署無力提振國旅，虧本經營，苦撐待變無法改善，園區上月6日又遭登陸嘉義丹娜絲颱風襲擊，屋頂等設施損毀，估計修繕費百萬餘元，再投資下去不知何時能夠賺回來，決定停損熄燈撤離，帶員工回到嘉市北港路九龍公司繼續經營國旅。