號召21位無形文資保存者！雲林神工傳藝特展 文化中心登場

雲林縣傳統工藝聞名國內，縣政府昨天開辦2025神工傳藝，號召21名無形文化資產保存者，昨起連13天以「傳形不息」為主題，在文化中心舉行神工傳藝特展，展示剪黏、錫工、粧佛、交趾、紙塑神像、風箏、藝閣、鑿花等精緻作品，展現雲林傳統工藝文化底蘊。

神工傳藝特展由縣長張麗善主持開幕，授證給新登錄雲林無形文化資產保存者風箏大師侯順政、泉福派粧佛工藝師蔡炯容及大木作藝師林山田等3人，雲林無形文化保存者共計達44人。

張麗善說，神工傳藝系列展是國內民間傳統工藝代表性特展，創辦以來一直以保存、傳承與推廣無形文化資產為核心目標，透過策展平台，讓珍貴傳統工藝，從廟宇梁柱、地方陣頭、師徒工坊走向更多元視野，尤其今年「傳形不息」主題呼應工藝技術文化代代薪傳。

參展作品橫跨傳統彩繪、剪黏工藝、錫工藝、粧佛、交趾陶、紙塑神像、風箏、北港金聲順開路鼓、轎前吹、燈籠工藝、白鶴獅製作技術、龍獅製作技術、獅頭製作、大木作技術、鑿花技術、藝閣等16項傳統技藝共80件作品。

文觀處長陳璧君指出，從神像雕繪細膩神情，到藝陣與鼓樂節奏記憶，每件作品凝聚保存者匠心經驗，呈現地方信仰、生活美學與文化精神共構樣貌。多年來縣府透過調查研究、保存者制度建置、策展推廣與教育深化，讓這些根植在土地與人民生活中文化技藝延續，與時俱進。