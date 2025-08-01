影／爆紅金曲歌后李竺芯返台南接受表揚 盼有機會唱跨年

榮獲第36屆金曲獎三項大獎的台語歌手李竺芯，以及《Suí 水》專輯製作人鍾興民，1日返鄉接受台南市政府公開表揚，文化局長黃雅玲代表市長黃偉哲致贈獎座，肯定兩位台南出身的音樂人，將在地文化轉化為動人作品，於全國舞台發光。

市長黃偉哲表示，李竺芯是從「台南Sing時代之歌原創音樂競賽」中脫穎而出，是「土生土長、最優質的土產歌手」，是「台南之光」。台南市是文化古都，年輕人才的加入，為台南注入新的活力與面貌，希望她能夠樂壇大放異彩，市府也期待李竺芯有機會能代言和行銷，「唱出台南的好」；今年跨年卡司是否邀請李竺芯，黃偉哲說希望能夠促成。

李竺芯憑藉台語專輯《Suí 水》，一舉奪下最佳台語女歌手、最佳台語專輯與年度專輯三項金曲大獎，展現深厚創作力與演唱實力；鍾興民則擔任專輯製作統籌，整體企劃與製作備受金曲評審肯定。兩人皆為台南子弟，也被譽為台南之光。

李竺芯說，「台南查某仔」她是參加「台南Sing時代之歌原創音樂競賽」寫的，後來又參加一個比賽為城市寫歌又抽到台南，於是再寫一首「巷仔內的台南查」，意是是內行的，台南人玩台南是騎機車鑽巷內，希望今年能夠重新創作，在跨年的時候有機會可以演唱。

李竺芯說，是離開台南才知道什麼是台南人，台南人有不同的文化和個性，感謝金曲獎後他從台南查某囝變台灣查某囝，還變成全民孫女，有歌米說8、90歲的爸爸媽媽抱著平板聽她歌「跘跘咧」打瞌睡，也透露她能講道地的台語是從小爸媽就規定在家就要說台語。

文化局表示，《Suí 水》專輯不僅在音樂性上獲得高度評價，更蘊含濃厚的在地語言與文化情感。李竺芯曾於2022年以〈台南查某囝〉獲得「台南Sing時代之歌原創音樂競賽」首獎，從地方比賽一路走到金曲殿堂，其成長歷程也象徵城市文化的累積與開花。

黃雅玲指出，看到在地創作者在全國舞台上獲得肯定，是台南的光榮，也希望這份榮耀能激勵更多在地青年勇敢逐夢，「他們的成功不只是個人成就，也讓台南在全國文化地圖上更加鮮明。」

市府也宣布，原訂7月31日截止的「2025台南Sing時代之歌原創音樂競賽」，因應近期風災影響，延長收件至8月14日，歡迎全國創作者投稿。競賽決賽與頒獎典禮預定於10月18至19日舉行。

活動系列自8月起展開，包含「音樂講唱會」，將邀請阿沁、王水源與蕭達謙等跨世代音樂人分享創作歷程；另有「台灣經典電影歌曲導聆音樂會」，由製作人林隆璇主持，搭配現場演出重溫經典旋律。更多活動資訊可至「台南Sing時代之歌」臉書粉專查詢。