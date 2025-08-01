嘉義縣民雄城鄉聯盟首推實境解謎 成功破關還能抽iPad

嘉義縣民雄城鄉聯盟首創民雄謎樣遊程，串連在地店家推出實境解謎遊戲，鄉長林于玲今天受邀參加，稱讚商圈創意豐富，民雄風味飲食探索結合在地青農食材與創意料理，獲得熱烈迴響後，現在又推出實境解謎遊戲，以更豐富多元的方式讓大家了解民雄在地文化。

民雄城鄉聯盟執行長許聖昌說，遊程亮點之一為與嘉喻戶曉文化工作室合作推出的「民雄城市實境解謎遊戲」，參與者將實地走訪在地特色店家，挑戰6道融合歷史、文化與場域特色的謎題，成功破解者還能參加抽獎，最大獎為iPad，獎項豐富，等大家來挑戰。

民雄城鄉聯盟今也發表「一樂酒家動畫」，由七星藥局吳嘉文藥師手繪的經典復古畫作，透過Wanyu療畫室插畫師蔡菀俞轉化為動畫，重現民雄一樂酒家昔日風華，現場掃描QR Code，即可一秒穿越至民雄最繁華的時代，沉浸於懷舊與創新的交織魅力。

許聖昌表示，民雄謎樣遊程發表會以樂趣飛鏢遊戲揭開序幕，象徵遊程挑戰性與趣味性，期盼透過遊程設計與藝術創作的結合，讓更多人看見民雄的地方特色與青年創意，喚起對在地文化的共鳴，促進地方觀光與產業發展，打造文化旅遊新亮點。