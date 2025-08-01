雲林21位無形文資保存者經典作品 「神工傳藝」特展機不可失

雲林縣傳統工藝聞名國內，縣政府今天開辦2025神工傳藝，號召21位無形文化資產保存者，今起13天以「傳形不息」為主題，在文化中心舉行神工傳藝特展，展示剪粘、錫工、粧佛、交趾、紙塑神像、風箏、藝閣、鑿花等精緻作品，展現雲林傳統工藝文化底蘊，值得一賞。

「神工傳藝」特展今天由雲林縣長張麗善主持開幕，並授證給新錄為雲林無形文化資產保存者的風箏大師侯順政、泉福派粧佛工藝師蔡炯容及大木作藝師林山田等3人，讓雲林的無形文化保存者共計達44人。

張麗善說，「神工傳藝」系列展是國內民間傳統工藝別具代表性的特展，創辦以來一直以保存、傳承與推廣無形文化資產為核心目標，透過策展平台，讓珍貴的傳統工藝，從廟宇樑柱、地方陣頭、師徒工坊走向更多元的視野，尤其今年「傳形不息」主題更呼應工藝技術文化代代薪傳，意義非凡。

今年參展作品橫跨傳統彩繪、剪黏工藝、錫工藝、粧佛、交趾陶、紙塑神像、風箏、北港金聲順開路鼓、轎前吹、燈籠工藝、白鶴獅製作技術、龍獅製作技術、獅頭製作、大木作技術、鑿花技術、藝閣等16項傳統技藝共80件作品。

文觀處長陳璧君指出，從神像雕繪的細膩神情，到藝陣與鼓樂的節奏記憶，每件作品皆凝聚保存者的匠心與經驗，呈現出地方信仰、生活美學與文化精神的共構樣貌。多年來，縣府透過調查研究、保存者制度建置、策展推廣與教育深化，讓這些根植在土地與人民生活中的文化技藝，得以延續，與時俱進。

今天21位無形文資保存藝師齊聚，講解作品的精妙特色，讓觀賞者無不驚艷。展覽即日起至13日止，同步推出「匠藝實境課」讓民眾在保存者親授下動手實作，體驗傳統工藝之美，機會難得。