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影／嘉市警局卸新任局長交接 新局長陳明志與監交人3前後現任局長同台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市警局卸新任局長交接典禮，市長黃敏惠（右二）主持布達宣誓，曾擔任17任嘉市警局長的警政署警政委員王文澤（左二）監交，與卸任的19任局長沈炳信（左二），新到職的20任新局長陳明志（右），3位前後現任局長同台。記者魯永明／攝影
嘉義市警局卸新任局長交接典禮，市長黃敏惠（右二）主持布達宣誓，曾擔任17任嘉市警局長的警政署警政委員王文澤（左二）監交，與卸任的19任局長沈炳信（左二），新到職的20任新局長陳明志（右），3位前後現任局長同台。記者魯永明／攝影

嘉義市警察局上午舉行卸新任局長交接典禮，市長黃敏惠主持布達宣誓，曾擔任17任嘉市警局長的警政署警政委員王文澤監交，與卸任的19任局長沈炳信，新到職的20任新局長陳明志，3位前後現任局長同台，陳明志老母親從水災區嘉縣六腳鄉出席觀禮，母子相會，讓莊嚴典禮充滿溫馨氣氛。

卸任局長沈炳信服務期間工作表現優異，績效卓著，調陞台中市警局副局長。新任局長陳明志、警大51期刑事系畢業、行政警察學系碩士、犯罪學研究所博士，歷任北市警局專員、文山第二分局、松山分局副分局長、督察室督察、保安科科長、交通警察大隊大隊長、中正第一分局分局長、警政署警察廣播電台台長、交通組組長等重要職務。

新任副局長楊慶裕、警大55期行政警察學系畢業、警大警察政策研究所碩士，歷任台南市警局交通警察大隊大隊長、麻豆、歸仁、新化分局分局長、警政監等重要職務。

市長黃敏惠讚許沈炳信服務期間治安、打詐、推動智慧城市等優異表現，祝賀榮膺新職，盼新局長陳明志在既有優良堅實基礎，領導警察人員投身治安、交通及服務，確保民眾生命財產安全，她說，內政部長劉世芳打電話告訴她新局長人事，稱讚陳明志博士局長，認真正派優秀。

王文澤致詞肯定卸、新任局長能力受肯定，職務歷練豐富，祝賀新職，提醒新局長落實打詐、內部管理，簡單生活避免不必要應酬，幹部及員警恪遵風紀要求、維護勤務紀律，維護治安，做好為民服務。

議長陳姿妏及多位議員、警友會理事長陳建言、立委王美惠代表、檢調軍移民署等各界來賓觀禮，典禮結束，陳明志帶領警局全體人員，列隊歡送沈炳信。

典禮結束，嘉市警局長陳明志帶領警局全體人員，列隊歡缷任局長沈炳信。記者魯永明／攝影
典禮結束，嘉市警局長陳明志帶領警局全體人員，列隊歡缷任局長沈炳信。記者魯永明／攝影
嘉市新任警局長陳明志（左）、新任副局長楊慶裕（右）。記者魯永明／攝影
嘉市新任警局長陳明志（左）、新任副局長楊慶裕（右）。記者魯永明／攝影
曾擔任17任嘉市警局長的警政署警政委員王文澤監交，與卸任的19任局長沈炳信，新到職的20任新局長陳明志，3位前後現任局長同台。記者魯永明／攝影
曾擔任17任嘉市警局長的警政署警政委員王文澤監交，與卸任的19任局長沈炳信，新到職的20任新局長陳明志，3位前後現任局長同台。記者魯永明／攝影
嘉義市警局卸新任局長交接典禮結束，市長黃敏惠與警政委員王文澤，卸任局長沈炳信，新任局長陳明志及來賓合照。記者魯永明／攝影
嘉義市警局卸新任局長交接典禮結束，市長黃敏惠與警政委員王文澤，卸任局長沈炳信，新任局長陳明志及來賓合照。記者魯永明／攝影
典禮結束，嘉市警局長陳明志（左）帶領警局全體人員，列隊歡缷任局長沈炳信。記者魯永明／攝影
典禮結束，嘉市警局長陳明志（左）帶領警局全體人員，列隊歡缷任局長沈炳信。記者魯永明／攝影
嘉義市警局卸新任局長交接典禮結束，市長黃敏惠與警政委員王文澤，卸任局長沈炳信，新任局長陳明志及來賓合照。記者魯永明／攝影
嘉義市警局卸新任局長交接典禮結束，市長黃敏惠與警政委員王文澤，卸任局長沈炳信，新任局長陳明志及來賓合照。記者魯永明／攝影

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