雲林縣警局長李建民榮升新北警主秘 新任局長黃富村走馬上任

雲林縣警察局新、卸任局長今天交接典禮，由縣長張麗善主持，警政署警政委員李安淳監交，雲林縣議長黃凱等民代及各界人士與會觀禮，新任局長黃富村原任警政署秘書室主任，也曾任桃園市分局長等職務；卸任局長李建民則升任新北市警局主任秘書。

今天上任的雲林縣警局新任局長黃富村，中央警察大學58期畢業、行政警察研究所碩士，曾任桃園市政府警察局大溪、楊梅、平鎮、桃園分局分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長及內政部警政署秘書室主任等重要職務，職務歷練完整豐富，深獲各級長官的肯定，他表示，上任後會秉持縣長的理念全力做好雲林治安、交通、為民服務等工作。

卸任局長李建民，中央警察大學59期畢業、在雲林任職約1年半期間，全力推動打詐，守護雲林治安環境及交通安全，積極推動智慧警政工作，深獲肯定，此次榮陞新北市政府警察局主任秘書。出身雲林人的他，除表達對離開家鄉雲林的不捨，他會帶著雲林的祝福到新北，守護另一方的民眾。

張麗善除對李局長任內工作表現表示感激，也盼新任黃局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全力投身雲林縣治安維護、打擊犯罪、交通安全與智慧警政工作，讓「雲林上場，加速前進」，用「以人為本、以民為尊」的態度，共同為鄉親創造更便捷友善的生活，朝智慧城市、永續雲林邁進。