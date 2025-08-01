第19屆農金獎得獎名單出爐 台南9間農漁會獲獎表現優異

第19屆農金獎得獎名單出爐，農業部公告8月29頒獎。台南市共有台南地區農會、後壁區農會、麻豆區農會、鹽水區農會、東山區農會、安定區農會、下營區農會、南市區漁會、南縣區漁會等9間農漁會獲獎，表現優異。

市政府農業局長李芳林表示，農金獎是農業金融體系最高榮譽獎項，今年第19屆共有311家農漁會報名參賽，南市有9間農漁會獲得農金獎肯定，誠屬難得。

農業局表示，台南市在不同獎項表現全台第一，營運卓越獎台南地區農會，農業保險貢獻獎，後壁區農會、麻豆區農會、鹽水區農會。專案農貸績效獎東山區農會，人才培育及永續發展獎南市區漁會，農業金庫策略合作獎安定區農會，農業信用保證業務績效獎鹽水區農會、下營區農會、南縣區漁會、南市區漁會。

農業局表示，第19屆農金獎預定8月29日頒獎典禮，農業部希望透過農金獎公開表揚活動，讓社會大眾看到農漁會的努力與進步，激勵更多農漁會日益精進，帶動農漁產業整體發展。

市長黃偉哲表示，獲獎農漁會不論農業金融業務營運、配合政策等均有優異表現，獲獎實至名歸，市府會持續輔導協助農漁會，更精進農業金融業務，與農漁民一起努力打拚，獲得更多福利與保障。