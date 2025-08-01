台電36歲殉職員工今告別式 妻淚別追思文曝光令人動容

台電嘉義區處員工李元瀚日前在颱風丹娜絲侵襲期間，於嘉義縣義竹鄉搶修高壓電線時不幸殉職，享年36歲。上百人今早到嘉義市立殯儀館參加告別式，追思這位無畏電力英雄，李元瀚妻子淚中帶愛的告別文字，道盡一生摯愛與不捨，讓在場親友無不動容。

李元瀚妻子哽咽說，8年多前相識相戀以來，3千多個日子從沒有吵過架、沒有隔夜仇，總是牽著手入眠，李元瀚承受心肺衰竭1個禮拜，她也跟著撕心裂肺，只想問上天要帶走這麼美好的你，「做好再多的心理準備，在臨終拔管宣告死亡的瞬間，我顫抖著，椎心泣血。」

李元瀚妻子說，「時間會慢慢讓傷口結痂，我也知道真正的愛，不會因為死亡而消失，你會用另一種方式繼續守護著我們。我會用我的餘生，來拚回破碎的心，我會努力幻化你溫暖世人的光芒，讓我們的小元寶小瀚寶，憑藉著爸爸的樂觀與善良，平安健康的成長。」