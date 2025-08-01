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台電36歲殉職員工今告別式 妻淚別追思文曝光令人動容
台電嘉義區處員工李元瀚日前在颱風丹娜絲侵襲期間，於嘉義縣義竹鄉搶修高壓電線時不幸殉職，享年36歲。上百人今早到嘉義市立殯儀館參加告別式，追思這位無畏電力英雄，李元瀚妻子淚中帶愛的告別文字，道盡一生摯愛與不捨，讓在場親友無不動容。
李元瀚妻子哽咽說，8年多前相識相戀以來，3千多個日子從沒有吵過架、沒有隔夜仇，總是牽著手入眠，李元瀚承受心肺衰竭1個禮拜，她也跟著撕心裂肺，只想問上天要帶走這麼美好的你，「做好再多的心理準備，在臨終拔管宣告死亡的瞬間，我顫抖著，椎心泣血。」
李元瀚妻子說，「時間會慢慢讓傷口結痂，我也知道真正的愛，不會因為死亡而消失，你會用另一種方式繼續守護著我們。我會用我的餘生，來拚回破碎的心，我會努力幻化你溫暖世人的光芒，讓我們的小元寶小瀚寶，憑藉著爸爸的樂觀與善良，平安健康的成長。」
李元瀚妻子也說，「你遺愛人間的眼角膜，會讓他人的視界重現光明，也象徵著你破繭重生。謝謝你成為光明耀眼的騎士，趕走所有憂鬱與黑暗。謝謝你來當我的另一半，完整了我的生命。我，李元瀚的妻子，今生來世，永遠愛你。承載著無窮的愛，無盡的思念，無限的感謝，與你道別。」
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