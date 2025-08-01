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台電英雄李元瀚今公祭 7輛工程車「舉臂致敬」送行

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台電7輛工程車今早舉臂致敬，壯烈送別李元瀚，場面莊重令人不捨。記者黃于凡／攝影
台電7輛工程車今早舉臂致敬，壯烈送別李元瀚，場面莊重令人不捨。記者黃于凡／攝影

颱風丹娜絲重創南台灣，台電員工李元瀚連日搶修復電，7月14日短暫回家擁抱妻女後，隔天到嘉義縣義竹鄉搶修高壓線路時，不幸因公殉職，今天在嘉義市立殯儀館舉辦公祭，7輛台電工程車「舉臂」送別台電英雄，場面莊重令人不捨。

李元瀚父親說，你是英雄，是勇敢的戰士，是妻女和爸媽的驕傲，戰士沒有選擇戰場的權利，戰士為他熱愛的國家和土地而捨命，雖萬般不捨，但也只能接受，如今你的妻女成為孤兒寡母，相信此刻你已在天堂化為天使，守護者你的妻女和家人，願那日在天國重逢。

李元瀚1989年誕生於嘉義，自幼勤奮好學、體能出眾，健身有成，是田徑場與羽球場上的悍將，更是家中最可靠的支柱。大學畢業後，他曾遠赴澳洲打拚，歷練心志、培養責任感，最終選擇返台，投身公共服務，加入台灣電力公司，踏上一條點亮萬家燈火的志業之路。

台電公司表示，李元瀚2016年進入台電嘉義區處以來，終堅守第一線，從不抱怨、不退縮，總是以最嚴謹態度、最精湛技術，奔走山區與平地，班班有冷氣計畫、偏鄉供電改善，以及各項大小工程，總是挺身而出、使命必達，是讓人最安心的同仁。

李元瀚家屬在萬般不捨中忍淚拔管，並決定捐他所有能用器官，總統府副秘書長何志偉今天代表賴清德總統頒發褒揚令，經濟部長郭智輝擔任點主官，縣長翁章梁率所有局處一級主管致意，鄉鎮市長及議員也到場，明將在聖若望主教座堂舉行殯葬彌撒。

台電員工李元瀚搶修電力不幸殉職，經濟部長郭智輝今早參加告別式。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚搶修電力不幸殉職，經濟部長郭智輝今早參加告別式。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚搶修電力不幸殉職，總統府副秘書長何志偉今天代表賴清德總統頒發褒揚令。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚搶修電力不幸殉職，總統府副秘書長何志偉今天代表賴清德總統頒發褒揚令。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今率所有一級主管參加李元瀚告別式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今率所有一級主管參加李元瀚告別式。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚告別式今早下起小雨，許多親友及同事不捨落淚。記者黃于凡／攝影
台電員工李元瀚告別式今早下起小雨，許多親友及同事不捨落淚。記者黃于凡／攝影

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