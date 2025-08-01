台南市警主管分局長交接 黃偉哲：現在民眾非常在意治安

台南市警局主管、分局長調動，今天舉辦交接典禮。市長黃偉哲主持表示，現在民眾非常非常在意的，也是總統及各級長官多次提起的治安工作槍、賭、毒，加上當前打擊詐騙重要工作。

市長黃偉哲表示，從過去的猜猜我是誰、假綁架等手法，演變成投資詐騙及戀愛詐騙等方式，各種詐騙層出不窮。近期風災過後，對許多民眾的生活造成重大影響跟傷害，治安維護也是民眾更在意的，應該要提高見警率、降低犯罪率，讓民眾生活得到保障。感謝警察視民如親，動員民力共同協助近日救災及復原工作，爭取民眾支持與信賴。

各主官管異動如下：

市警局警政監洪振順調任高雄市警局警政監。永康分局長顏勤峰調升台北市警局警政監。白河分局長施宇峰調任桃園市警局龍潭分局長。市局警政監楊慶裕調任嘉義市警局副局長。新營分局長蘇政敏升局警政監。嘉義市警局副局長余鴻恩調升台南市警局警政監。第五分局長洪宏榮調永康分局長。三分局長張沛銘調五分局長。市警局防治科長陳盈菖調三分局長。善化分局長陳俊凱調任新營分局長。玉井分局長劉柏陞調善化分局長。交警大隊長洪國哲調麻豆分局長。警政署刑事局公關室主任陳志埕調白河分局長。警政署保安組科長蘇保安調任玉井分局長。保大隊長黃宗仁調交大隊長。行政科長賴銘助調保大隊長。