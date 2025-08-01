飄香半世紀嘉義人氣名店搬家了！劉里長雞肉飯文化路商圈登場

飄香超過50年的嘉義人氣排隊名店「劉里長雞肉飯」，昨天搬遷到文化路夜市商圈光彩街新店面，位於文化路郵局旁，地點便利、用餐空間寬敞，讓絡繹不絕的在地顧客與觀光遊客，都能更輕鬆品嘗這道嘉義國民美食。

「劉里長雞肉飯」由嘉義火雞肉飯協會創會理事長、現任民族里長劉宗源經營，傳承自父親劉耀聰，已有2代傳承歷史。劉宗源表示，過去不少遊客反映逛完文化路夜市後要走到舊址公明路距離偏遠、路線不熟，因此特別選在夜市旁的光彩街414號覓得新址，設有2層樓、70席座位，有停車場，提供舒適便利用餐環境，新店裝潢明亮，試營運期間維持原汁原味，由家族團隊持續經營。

劉宗源表示，雞肉飯堅持古法製作，火雞肉須悶煮整晚保留肉汁與鮮嫩口感，再手撕入飯。油蔥酥則以豬油小火炸至7分熟立即起鍋，瀝油後再打散，保酥脆香氣。醬汁以火雞原湯熬煮調製，再依客人口味現場調整鹹淡，搭配自製酸菜，是讓人一口接一口的美味秘訣。

「劉里長雞肉飯」受在地饕客喜愛，也是嘉義雞肉飯討論度最高名店之一，曾與全家便利商店聯名推出即食版本。選用台南11號米與國產手撕火雞胸肉、淋上特製油蔥醬汁，品質與口感兼具，屢屢獲得名人青睞，包括陳美鳳、于美人等藝人都曾親臨品嚐。

劉宗源今年勞動節獲嘉市模範勞工。他原任職銀行，為接棒父親衣缽與延續家業，毅然辭職轉行投入餐飲，一早四點起床處理3隻公火雞，親力親為備料、剁肉、烹煮，只為呈現一碗道地好吃的雞肉飯。

從無名路邊攤起家，到嘉義代表性的火雞肉飯品牌，「劉里長雞肉飯」不僅承載里長家族記憶，更是市民與外地遊客心中庶民美味代表，隨著新店開張，再度寫下嘉義美食文化新篇章。