嘉縣豬場慘淹2000頭 宋楚瑜關切死豬流向...處理情形曝

受西南氣流豪雨侵襲，嘉義縣朴子市7月28日發生嚴重淹水，位於荷苞嶼大排旁1處養豬場災情慘重，共有2000頭肉豬遭洪水溺斃，估算損失金額1600萬元，堪稱是該場歷年來最慘重災情。業者形容災況「比2018年823水災還慘」，豬場幾乎成為豬隻水牢。

嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如說，豬場因地勢低窪，鄰近荷苞嶼與六腳大排，過去曾在2009年莫拉克風災，以及2018年823豪雨中遭洪水淹沒，16年來發生3次水災，雖業者不同，但都因大排溢流釀災。本次災害豬隻損失最多，過去2次災情合計不到千頭。

當天豪雨不斷，大排水倒灌，養豬場陷入水深超過豬身的水窪中，豬隻只能拼命游泳求生，但多數體力不支溺斃。豬農說，「早上人力快撐不住了，豬也沒力了！」緊急出動2台怪手進場救援，工人甚至將豬趕上鏟斗，一批批載出豬圈搶救，場面震撼，約500頭豬成功救出。

面對豬農災損慘重，前省長、親民黨主席宋楚瑜呼籲政府應協助豬農度過難關，盡速協助搭建臨時豬舍，也要妥善處理豬隻屍體，避免流入市場，確保食品安全。他說，「豬價不能隨便漲，但更不能讓這些死掉的豬進入民眾肚子裡。」

對於豬隻大量死亡後續處理，林珮如指出，雨停後立即動員近30名人力，配合機具在水退2天內將豬屍拖離集中，並送化製廠焚燒處理，「絕無流入市面」。全程由家畜所派遣消毒車消毒，無論動物屍體、設備或人車進出皆落實防疫作業。

林珮如指出，化製廠不收放置超過1天屍體腐爛豬隻，家畜所團隊展現高效率，與化製廠協調加快處理流程，善後清運處理比823水災嚴重，作業量還大。縣府畜產保育科表示，將依規定發放肉豬救助金，每頭補助1845元，協助業者紓困。