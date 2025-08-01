快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

「風箏校長」侯順政 獲雲林文資保存者

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
「風箏校長」侯順政30多年來推行風箏文化不遺餘力，獲選為雲林無形文化資產保存者。記者蔡維斌／攝影
「風箏校長」侯順政30多年來推行風箏文化不遺餘力，獲選為雲林無形文化資產保存者。記者蔡維斌／攝影

有「風箏校長」之稱的水林鄉74歲退休校長侯順政，數十年來與風箏為伍，除任職期間推廣風箏技藝教學，退休10多年來仍持續推廣不懈，讓風箏技藝獲得薪傳並遍地開花，雲林縣文化觀光處提報，經審查通過登錄為雲林傳統工藝無形文化資產保存者，實至名歸。

侯順政從小就愛風箏，從最簡單用報紙糊的「門扇板」方形風箏做起，到如今擁有超過3千多個親手設計製作的大小風箏，琳瑯滿目，甚至遠赴法國、歐亞、中國、南美等10多個國家表演風箏，成為知名的風箏達人。

侯順政小學4年級完成人生第1面風箏，便一頭栽進紙鳶世界，自創「仿米字」骨架工法，並融合碳纖、竹子的材料特性，讓風箏不僅飛得高又遠，更能抵擋5級強風，超過40年的技藝已爐火純青，他製作的風箏不僅在國內各縣市「展翅高飛」，更飛向世界。

擔任小學教職時侯順政加開風箏課，帶領學生參加比賽，擔任校長後把早年口湖鄉偏遠的頂湖國小搖身變成全國知名的「風箏學校」，還成立「雲林縣風箏委員會」把中斷多年的全國風箏大賽重新開辦，對台灣風箏文化推廣不遺餘力。

他傳藝無數，各學校有他教導放飛風箏的身影，各種大型活動有了他長達百公尺的大風箏升空，總添不少聲色喜氣，雲林縣政府將他登錄為雲林縣傳統工藝「無形文化資產」保存者。侯順政說，未來薪傳任重道遠，將把風箏技藝編撰成書作為傳藝。

風箏 雲林 文化資產

延伸閱讀

雲林山區兩夜暴雨落石多 縣府宣布草嶺國小明天繼續停班課

「風箏校長」侯順政一生奉獻風箏技藝 榮獲雲林文資保存者

21.4億元打造的雲林田徑場 首場縣運明天開賽為全運會暖身

勿入山區！兩夜暴雨雲林山區30多處落石 這些道路搶修中

相關新聞

21.4億打造雲縣田徑場縣運開賽 全運會10月登場

2025全國運動會將於10月18日起一連6天在雲林縣登場，主場館為新建於虎尾高鐵特定區的縣立田徑場，昨天雲林縣運引燃聖火...

台南後壁連淹2年！中央允補助3.5億 短期整治拚明年完工

7月28日豪大雨造成台南後壁、白河及東山等多處地區積淹水，尤其後壁菁寮居民連2年飽受淹水之苦，當地居民苦求市府能好好整治...

「風箏校長」侯順政 獲雲林文資保存者

有「風箏校長」之稱的水林鄉74歲退休校長侯順政，數十年來與風箏為伍，除任職期間推廣風箏技藝教學，退休10多年來仍持續推廣...

雲林縣運在新建國家級田徑場開賽 近萬人冒雨出席觀賽

為迎接10月18日全國運動會，斥資21.4億元的「雲林縣立田徑場」最近完工，雲林縣府今天率先在新場地以「雲林競艷、超越極...

台南市牙醫師公會捐贈123萬元善款 助風災重建

丹娜絲颱風造成台南部分地區出現災情，台南市牙醫師公會響應捐款活動，捐贈新台幣123萬元善款予臺南市府，為復原工作盡一份心力。

影／嘉義風雨成災 樂億皇家酒店茶餐廳開幕送愛、助公益

丹娜絲颱風登陸嘉縣，重創嘉縣市，災後近1個月，災區至今未復原又遭西南氣流襲擊，大規模停電搶修期間，嘉市樂億皇家渡假酒店優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。