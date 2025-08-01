「風箏校長」侯順政 獲雲林文資保存者

有「風箏校長」之稱的水林鄉74歲退休校長侯順政，數十年來與風箏為伍，除任職期間推廣風箏技藝教學，退休10多年來仍持續推廣不懈，讓風箏技藝獲得薪傳並遍地開花，雲林縣文化觀光處提報，經審查通過登錄為雲林傳統工藝無形文化資產保存者，實至名歸。

侯順政從小就愛風箏，從最簡單用報紙糊的「門扇板」方形風箏做起，到如今擁有超過3千多個親手設計製作的大小風箏，琳瑯滿目，甚至遠赴法國、歐亞、中國、南美等10多個國家表演風箏，成為知名的風箏達人。

侯順政小學4年級完成人生第1面風箏，便一頭栽進紙鳶世界，自創「仿米字」骨架工法，並融合碳纖、竹子的材料特性，讓風箏不僅飛得高又遠，更能抵擋5級強風，超過40年的技藝已爐火純青，他製作的風箏不僅在國內各縣市「展翅高飛」，更飛向世界。

擔任小學教職時侯順政加開風箏課，帶領學生參加比賽，擔任校長後把早年口湖鄉偏遠的頂湖國小搖身變成全國知名的「風箏學校」，還成立「雲林縣風箏委員會」把中斷多年的全國風箏大賽重新開辦，對台灣風箏文化推廣不遺餘力。

他傳藝無數，各學校有他教導放飛風箏的身影，各種大型活動有了他長達百公尺的大風箏升空，總添不少聲色喜氣，雲林縣政府將他登錄為雲林縣傳統工藝「無形文化資產」保存者。侯順政說，未來薪傳任重道遠，將把風箏技藝編撰成書作為傳藝。