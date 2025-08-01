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21.4億打造雲縣田徑場縣運開賽 全運會10月登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣運昨由雲林縣長張麗善引燃聖火宣示開賽，為全運會暖身並將由萬人進行場地壓力測試。記者蔡維斌／攝影
雲林縣運昨由雲林縣長張麗善引燃聖火宣示開賽，為全運會暖身並將由萬人進行場地壓力測試。記者蔡維斌／攝影

2025全國運動會將於10月18日起一連6天在雲林縣登場，主場館為新建於虎尾高鐵特定區的縣立田徑場，昨天雲林縣運引燃聖火後率先在新建田徑場開賽，進行萬人場地「壓力測試」，縣府也積極整修各鄉鎮場館，目前18個比賽場館已有12處完工，剩餘5處也預計在本月完工。

2025全運會由雲林縣承辦，共有35項比賽，其中有26項賽事在雲林舉辦，因此除斥資21.4億元在虎尾高鐵特定區，建造一座全新的現代化田徑場，同時也向體育署申請經費進行各鄉鎮比賽場館整修。包括籃球館、羽球館、排球場與棒壘球場等，整修重點包含照明、水電、冷氣、座椅、地板及廁所空間等硬體設施升級。

教育處長邱孝文指出，尚在整修的包括斗南田徑場、縣立體育館、虎尾壘球場、北港鎮立體育館及北辰國小活動中心，皆預計本月完工。另外，針對滑輪溜冰賽事，縣府也在田徑場附近興建標準競速滑輪溜冰場，進度達9成，預定月底完工，9月將舉辦縣長盃溜冰賽作為暖身賽。

為測試新田徑場使用狀況，雲林縣運率先登場，縣長張麗善與虎尾天后宮主委黃尾吉共同引燃縣運聖火，並由虎尾高中聖火隊將聖火引進新田徑場宣告賽事開始。縣運將進行3天、萬人進場測試場地壓力，賽後也將蒐集使用者意見，進行最後調整，為全國運動員打造安全、舒適的競賽環境。

雲林縣運昨天在新建的雲林縣立田徑場開賽。記者蔡維斌／攝影
雲林縣運昨天在新建的雲林縣立田徑場開賽。記者蔡維斌／攝影

雲林 田徑 全運會 虎尾鎮 張麗善

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