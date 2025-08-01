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台南後壁連淹2年！中央允補助3.5億 短期整治拚明年完工

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南後壁菁寮排水短期整治計畫尚需向中央爭取3.5億，行政院長卓榮泰近期會勘後也承諾全力協助。記者萬于甄／攝影
台南後壁菁寮排水短期整治計畫尚需向中央爭取3.5億，行政院長卓榮泰近期會勘後也承諾全力協助。記者萬于甄／攝影

7月28日豪大雨造成台南後壁、白河及東山等多處地區積淹水，尤其後壁菁寮居民連2年飽受淹水之苦，當地居民苦求市府能好好整治排水，不少網友質疑台南治水經費打水漂？南市府水利局說後壁菁寮排水短期整治計畫已向中央爭取3.5億，可望明年汛期前完成改善，民代指極端天氣加劇水患，徹底解決還要努力。

菁寮居民指出，去年凱米颱風與今年水災時間相隔不到兩天，經營柑仔店的民眾說，冷凍櫃、冰箱都被水流沖得東倒西歪，商品泡水損失慘重，「只要看到豪雨特報，根本無法安心睡覺」。

水利局長邱忠川昨舉行記者會表示，後壁與白河地區28日豪雨總雨量超過400毫米，已超出10年重現期的排水設計標準，導致菁寮排水區溢淹。去年凱米颱風過後已爭取4.35億元進行整治，涵蓋排水堤防加高、內水路改善及提升抽水量能，工程已發包，預計年底前完工。

邱忠川說，目前尚需向中央再爭取3.5億元，進行下游堤防拓寬與加高、菁長橋護岸加高、社區內排水路改善及增設排水出口閘門與抽水機等，行政院長卓榮泰已允諾全力協助。

針對外界批評台南治水成效不彰，邱忠川回應指出，台南與台北面積相近，但易淹水面積卻占全國三分之一，20年來已投入415億元治水，尚需386億元才能完成全市區域排水整治。相較大台北地區自1982年以來已投入1800億元，並採200年防洪頻率規格，台南僅以10年防洪頻率與25年不溢堤標準，南北在治水資源分配上落差顯著。

他強調，「台南的治水經費僅為大台北的四分之一，這不是誰的錯，但若不看資源差異，就指責地方治理，對市府非常不公平。」市府將持續秉持務實態度、發揮韌性，提升防洪能力，「每一分錢都用在刀口上」。

國民黨市議員蔡育輝表示，極端天氣下雨勢常超標，要徹底解決水患並不容易，許多地區的河川仍為土堤，甚至涉及私人土地，若無法徵收整治仍是治水缺口；過去財政劃分機制讓北高直轄市獲得經費投入當然較多，台南2000年才縣市合併升格，資源落差有其歷史典故。

台南 治水 淹水 水利局 卓榮泰

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