雲林縣運在新建國家級田徑場開賽 近萬人冒雨出席觀賽

為迎接10月18日全國運動會，斥資21.4億元的「雲林縣立田徑場」最近完工，雲林縣府今天率先在新場地以「雲林競艷、超越極限」為主題舉辦3天縣運，晚間號召近萬人盛大開幕，以燈光秀搭配煙火秀點燃聖火，為全運會暖場，走進國家級的運動場，選手和觀眾無不驚嘆連連。

今晚縣運開幕式，以「雲林上場有夠讚三部曲」開場，熱舞團隊「雲舞派對」、台灣體育運動大學舞龍團氣勢萬鈞龍騰萬里、威勁龍獅武術戰鼓團壓軸演出。接著雲林國中舞蹈團「雲林驚艷 精彩無限」舞蹈表演，搭配大會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」帶動熱情起舞，炒熱全場氣氛。

縣長張麗善指出，雲林縣立田徑場是全國最新、符合國際標準的專業賽場，從開工只歷經600個工作天，用最短時間如期如質完成，寫下雲林榮耀與驕傲。這是雲林體育發展新起點，兩個月後，來自全國菁英選手將齊聚奔馳較勁，讓全國看見雲林實力與熱情。

今晚縣運開幕，由負責田徑場工程的交通工務局長汪令堯持聖火進場，象徵完成一個不可能的任務，再將聖火交給兩位110年全中運為雲林奪金的男子跳高金牌張騰仁與女子400公尺、1600公尺接力金牌林美秀，共同點燃聖火。