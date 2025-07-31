第37屆奇美藝術獎頒獎 得獎11人中4人再度獲肯定

第37屆奇美藝術獎今天在奇美博物館頒獎，具象美術創作類、音樂類共11人獲獎，其中劉書成、張凱閔、陳為霖、趙子韶等4人二度奪獎。

第37屆奇美藝術獎得獎名單，分別是具象美術創作類西畫組－李名浲、綦宗涵；雕塑組－劉書成、賴科維。音樂類鋼琴組－張凱閔；弦樂組－陳為霖（小提琴）、李昀（小提琴）、景翔歆（中提琴）、趙子韶（大提琴）；管樂組：潘薇（單簧管）；聲樂組－阮昱祈。

奇美文化基金會發布新聞稿指出，張凱閔以極具個人特色的鋼琴演奏再度獲獎，演奏層次分明，充滿細節，整體詮釋兼具深度和平衡。

陳為霖以理性嚴謹的音樂詮釋、精湛技巧而再次獲獎。趙子韶則憑著純熟演奏技巧二度獲獎，音色乾淨且層次分明，詮釋精確又穩重。

劉書成擅長刻畫人體動作，塑造自然流暢，充分展現各種姿態的肌理之美，這也是他第二次得獎。

奇美藝術獎1989年設立，迄今386人次獲獎，累計獎助金逾新台幣1億3000萬元。