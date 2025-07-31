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台南區域排水全面整治需800億元 經費短缺不足

中央社／ 台南31日電

台南位處台江內海和倒風內海舊址，地勢低平，排水不易，台南市政府初估區域排水全面整治需經費新台幣800億元，以當前投入及推動計畫，短缺385億元，治水經費明顯不足。

台南市府水利局今天召開記者會說明台南市治水成果及預算短缺；水利局統計，台南易淹水面積占全國1/3，雖已大幅改善，但相較大台北地區投入1800億元整治，台南仍需持續爭取經費。

水利局表示，台南市區域排水共165條，總長655公里，整治率約65.9%。若欲全面完成區域排水整治需800億元；目前已投入前期「易淹水改善計畫」、「流域綜合治理計畫」共242億元、及推動中「前瞻水環境計畫」173億元，仍短缺385億元。

水利局指出，台南面積2192平方公里，和大台北地區2457平方公里相近，治水資源落差極大。大台北地區基隆河治理、大台北防洪計畫1至3期和都市排水改善、防洪保護標準達200年重現期、都市排水設計強度每小時78毫米等，但台南現行設計僅10年防洪頻率、25年不溢堤，有待升級。

水利局強調，台南治水工程需長期投入，面對氣候變遷壓力，市府將持續爭取治理經費，打造韌性宜居城市，以因應未來極端氣候挑戰。

台南 治水 水利局

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