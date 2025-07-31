台南市牙醫師公會捐贈123萬元善款 助風災重建

丹娜絲颱風造成台南部分地區出現災情，台南市牙醫師公會響應捐款活動，捐贈新台幣123萬元善款予臺南市府，為復原工作盡一份心力。30日下午在永華市政中心2樓貴賓室舉行捐贈儀式，由臺南市長黃偉哲代表受贈，並感謝公會的善行義舉。黃偉哲市長表示，災後重建不僅仰賴公部門努力，更需要社會各界的溫暖支持，期盼在與民間的攜手合作下，協助災民走出難關，早日恢復正常生活。

黃偉哲市長表示，台南市牙醫師公會長期協助市府推動學童潔牙護牙、長者假牙補助等服務，在促進市民口腔健康方面貢獻良多。今年1月楠西地震後，公會亦捐贈貨櫃屋，提供災民休憩與心理重整空間，今日再次捐款支援災後重建，展現對地方的關心與責任感，令人感動。

黃偉哲市長進一步指出，災後復原需要時間與資源，除了市府的努力，也有賴民間團體的支持參與，感謝牙醫師公會於第一時間伸出援手，市府將善用每一分善款，讓資源發揮最大效益，幫助受災市民早日重建生活，也期盼未來持續與公會及各界攜手合作，共同守護市民的健康與生活福祉。

台南市牙醫師公會理事長王啓方表示，公會除配合市府推動相關服務措施外，也結合地方衛生局和中央健保局齊力推動偏鄉牙醫診療服務，照顧大台南地區居民的牙齒健康及保健。此次風災造成地方受損，公會全體會員感同身受，決定捐出新台幣123萬元協助市府進行災後復原，盼透過實際行動表達對家鄉的關懷，幫助受災市民早日重建生活、恢復安定。

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