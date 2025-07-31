嘉市熱門蘭潭後山步道延後開放 8/15再評估
嘉義市蘭潭後山步道為熱門健行路線，因丹娜絲颱風重創影響通行安全，經清理倒伏林木，原預定今天開放，但仍有安全疑慮，且近來常有強降雨，延至8月15日再視實際狀況評估。
嘉義市政府今天發布新聞稿，丹娜絲颱風造成蘭潭周邊竹木與喬木大規模倒伏，嚴重影響環潭道路與後山步道通行安全。市府自7月6日起展開全面搶災清理作業，經投入人員機具，環潭道路於7月14日開放通行；蘭潭後山步道，已於7月29日完成倒伏喬木清運工作。
嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭後山步道原定於今天開放，惟將倒伏樹木移除後，發現步道尚有多處破損與土石淤積等情形，沿途仍有高度安全疑慮，又加上近來西南氣流帶來強烈降雨，經評估，將延至8月15日再視實際狀況評估，並另行公告恢復開放日期。
嘉義市觀光新聞處呼籲，嘉義市目前常有強降雨發生或颱風侵襲後，仍可能發生喬木無預警倒伏或路面障礙情形，民眾切勿擅闖蘭潭後山步道封閉範圍，避免發生危險。
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