嘉義市國中小卸新任校長交接典禮 黃敏惠：教育是城市希望工程

嘉市府上午在市府禮堂，舉行114學年度12間國中小卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠主持，頒發新、連任校長聘書，隨後新、連任校長宣誓與印信交接。黃敏惠勉勵12位校長，面對未來挑戰保持韌性，與市府攜手同行、作伙努力，培養具未來影響力世界公民。

校長卸、新任學校：民生國中、大業實中、北園國中、北興國中、民族國小、林森國小、育人國小、興嘉國小、港坪國小、興安國小、精忠國小及北園國小等12間學校。

新任校長：北興國中林世清、興嘉國小查顯良、港坪國小楊勛凱、興安國小吳長頴、精忠國小陳奕帆，北園國小陳君豪。連任校長民生國中張金龍、大業實中陳明君、北園國中謝宜岑、民族國小陳文瑜、林森國小吳育楷、育人國小楊家豪。

黃敏惠感謝即將退休興嘉國小校長朱麗乖，多年對教育工作投入與耕耘。黃敏惠強調，教育始終是城市希望工程，「教育決定人才，人才決定未來。」市府施政規畫，每年投入3分之1以上預算在教育，就是因為相信，教育是最正確、也最值得的投資。

朱麗乖感謝市長與教育處長郭添財行政與資源支持，嘉市教育品質連6年榮獲金質獎是最大肯定與殊榮，感謝校長同儕扶持、同仁並肩奮戰，以及家長與志工陪伴信任，她40+ 1年教育生涯，充滿生命中每位貴人厚愛與成全，讓教育旅程走得踏實豐盛。

新任北興校長林世清說，將秉持教育熱忱，以學生為中心，持續推動教學創新，與各校攜手前行，落實嘉市優質教育的承諾。精忠校長陳奕帆表示，將透過身心健康、自我實現與永續教育3大主軸，鋪陳出以孩子為本全人教育藍圖。 嘉市府上午在市府禮堂，舉行114學年度12間國中小卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠主持。圖／嘉市府提供 嘉市府上午在市府禮堂，舉行114學年度12間國中小卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠主持。圖／嘉市府提供 嘉市府上午在市府禮堂，舉行114學年度12間國中小卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠（左二）贈匾額感謝退休興嘉國小校長朱麗乖（右二）。圖／嘉市府提供 嘉市府上午在市府禮堂，舉行114學年度12間國中小卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠主持。圖／嘉市府提供

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