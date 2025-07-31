影／嘉義風雨成災 樂億皇家酒店茶餐廳開幕送愛、助公益

丹娜絲颱風登陸嘉縣，重創嘉縣市，災後近1個月，災區至今未復原又遭西南氣流襲擊，大規模停電搶修期間，嘉市樂億皇家渡假酒店優惠台電搶修人員住宿，酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐，贊助環島旅行圓夢，樂億公益送愛，讓人感動，場面熱鬧溫馨。

樂億董事長韓忠信、總經理吳榮貴、副總經理曾錦堂、呂展豪，帶領新任廚藝總監張勤賢、主廚蔡皓宇，介紹茶餐廳3道特色料理「松露雞肉飯」、「泰式蝦餅」、「苦茶油珍菌雞湯」，嘉市議長陳姿妏、縣議長張明達夫人黃瓊賢等來賓，以及修緣育幼院等參加，享用美食料理。

樂億皇家酒店除推動觀光，也在疫情、風災期間，推出公益住宿專案送愛，招待修緣育幼院兒童用餐，贊助環島旅行圓夢，藉501茶餐廳開幕，攜手修緣育幼院，邀請孩童走入夢想中的高級餐廳，享用專屬設計的愛心料理，留下溫暖難忘的回憶。

餐會由新任廚藝總監張勤賢與主廚蔡皓宇領軍，結合在地文化與創意粵菜，推出3道特色料理：松露雞肉飯：融合嘉義雞肉飯與高級黑松露，香氣濃郁、簡約奢華；泰式蝦餅：外酥內Q，搭配酸辣醬汁，層次豐富。