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影／嘉義風雨成災 樂億皇家酒店茶餐廳開幕送愛、助公益

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影

丹娜絲颱風登陸嘉縣，重創嘉縣市，災後近1個月，災區至今未復原又遭西南氣流襲擊，大規模停電搶修期間，嘉市樂億皇家渡假酒店優惠台電搶修人員住宿，酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐，贊助環島旅行圓夢，樂億公益送愛，讓人感動，場面熱鬧溫馨。

樂億董事長韓忠信、總經理吳榮貴、副總經理曾錦堂、呂展豪，帶領新任廚藝總監張勤賢、主廚蔡皓宇，介紹茶餐廳3道特色料理「松露雞肉飯」、「泰式蝦餅」、「苦茶油珍菌雞湯」，嘉市議長陳姿妏、縣議長張明達夫人黃瓊賢等來賓，以及修緣育幼院等參加，享用美食料理。

樂億皇家酒店除推動觀光，也在疫情、風災期間，推出公益住宿專案送愛，招待修緣育幼院兒童用餐，贊助環島旅行圓夢，藉501茶餐廳開幕，攜手修緣育幼院，邀請孩童走入夢想中的高級餐廳，享用專屬設計的愛心料理，留下溫暖難忘的回憶。

餐會由新任廚藝總監張勤賢與主廚蔡皓宇領軍，結合在地文化與創意粵菜，推出3道特色料理：松露雞肉飯：融合嘉義雞肉飯與高級黑松露，香氣濃郁、簡約奢華；泰式蝦餅：外酥內Q，搭配酸辣醬汁，層次豐富。

苦茶油珍菌雞湯：使用放山雞與多種菇類熬製，湯頭甘甜養生，另為孩童量身打造「夢幻套餐」，包含酥脆雞塊、魚柳、螺絲粉與果汁甜點，色彩繽紛、營養滿分。賓客享用，大讚美食料理美味好吃，「501茶餐廳」即日起營業迎客，營業時間收費詳情，請看樂億皇家渡假酒店官網。

嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐，樂億董事長韓忠信（左）贊助環島旅行圓夢。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐，樂億董事長韓忠信（左）贊助環島旅行圓夢。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影
嘉市樂億皇家渡假酒店上午舉行「501茶餐廳」開幕儀式，推出結合在地美食雞肉飯的「松露雞肉飯」等多道創意美食，招待修緣育幼院兒童用餐。記者魯永明／攝影

餐廳 料理 雞肉飯

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