暢遊台南新化淺山山林 台灣好行168虎埤老街線明起開駛

台南南168線道從新化區延伸至龍崎、左鎮等地區，沿途不僅有豐富的山林資源，更有許多觀光景點，為提升遊憩節點串聯度，南市府觀旅局推出台灣好行「168虎埤老街線」，8月1日正式上路，每天將有14班次，串接台鐵及觀光公車，帶領遊客暢遊山林規畫深度旅遊。

觀旅局今年新推出台灣好行「168虎埤老街線」，今在新化果菜市場舉辦記者會，由市長黃偉哲宣布168虎埤老街線明天上路，黃偉哲也說，山線地區觀光資源與交通運具整合，一直是遊客所需，本次新路線以新市火車站為起點發車，讓遊客走出火車站就能搭好行遊山林。

觀旅局長林國華說明，168虎埤老街線命名起源路線主要行經的新化老街及虎頭埤風景區，沿途也會行經新化林場、大坑休閒農場等淺山地區，周邊更有王家燻羊肉、蓮霧腳羊肉湯、泰香餅舖、姑姑茶葉蛋、吉野村現烤蛋糕等美食，好吃又好玩，相當適合1日遊或兩天一夜。

此外，新路線車體全面導入台灣好行3.0主視覺塗裝，搭配明亮色系與活潑圖像，提升公車識別度與旅遊形象，打造讓旅客一眼就能記住觀光運具，同時也透過本路線串聯車站、老街、風景區與農場，帶動沿線餐飲、農特產、市集與旅宿等相關產業，讓交通不只是移動，更成為連結產業與人潮的推進器，帶動台南觀光產業蓬勃發展。