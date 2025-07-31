中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

丹娜絲颱風掀落大量老舊石綿瓦，衍生石綿粉塵危害，亟待解決，立委賴惠員上午表示，中央正式核定7.8億元，全額補助台南市、嘉義縣市處理逾1.5萬噸災後石綿建材，加速災區復原。

環境部方面，清運專案將自即日起動員地方清運團隊、專責包裝車及合法最終處理場，目標在年底前完成石棉廢材全面清除，並同步開放畜牧場、網室等農業設施列入補助範圍。

勞動部方面，除首批6000組石綿粉塵防護包已配送至新營、後壁、白河、七股四個區公所外，也已啟動「災後石綿防護巡迴輔導團」，職安署副署長李文進進駐，逐村里示範潤濕、包裝、申報及安全拆除程序，避免民眾與拆瓦工班暴露在高濃度粉塵風險。

賴惠員上周三在新營主持「因應丹娜絲風災台南溪北地區災後重建與中央協調座談會」時，當面要求中央應提出石棉瓦優先清運專案並補齊防護資源，當天第一線的區長、里長與清潔隊員與各部會溝通石棉瓦清運的種種難題，中央隨即拍板預算與防護資源。

賴惠員說，證明跨部會協調確實能在最短時間將救援送進災區，後續也會緊盯進度，要求滾動式公開清運數據、即時補充防護資源，並精簡申報手續，便利鄉親作業。