快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南即時報導
中央核定7.8億元補助處理災後石棉瓦。記者吳淑玲／攝影
中央核定7.8億元補助處理災後石棉瓦。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風掀落大量老舊石綿瓦，衍生石綿粉塵危害，亟待解決，立委賴惠員上午表示，中央正式核定7.8億元，全額補助台南市、嘉義縣市處理逾1.5萬噸災後石綿建材，加速災區復原。

環境部方面，清運專案將自即日起動員地方清運團隊、專責包裝車及合法最終處理場，目標在年底前完成石棉廢材全面清除，並同步開放畜牧場、網室等農業設施列入補助範圍。

勞動部方面，除首批6000組石綿粉塵防護包已配送至新營、後壁、白河、七股四個區公所外，也已啟動「災後石綿防護巡迴輔導團」，職安署副署長李文進進駐，逐村里示範潤濕、包裝、申報及安全拆除程序，避免民眾與拆瓦工班暴露在高濃度粉塵風險。

賴惠員上周三在新營主持「因應丹娜絲風災台南溪北地區災後重建與中央協調座談會」時，當面要求中央應提出石棉瓦優先清運專案並補齊防護資源，當天第一線的區長、里長與清潔隊員與各部會溝通石棉瓦清運的種種難題，中央隨即拍板預算與防護資源。

賴惠員說，證明跨部會協調確實能在最短時間將救援送進災區，後續也會緊盯進度，要求滾動式公開清運數據、即時補充防護資源，並精簡申報手續，便利鄉親作業。

賴惠員強調，石棉瓦清運只是復原工程的一小部分，溪北仍面臨排水治理、產業補助、融資紓困、校舍修繕等多重挑戰。她將持續與災後前進指揮所合作，確保中央資源與地方需求無縫接軌，陪伴鄉親一步步整理家園、恢復正常生活。

勞動部成立災區防護服務站。圖／賴惠員提供
勞動部成立災區防護服務站。圖／賴惠員提供

災後 賴惠員 石綿瓦 丹娜絲颱風

延伸閱讀

風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

台南「石棉瓦」重災憂成偏鄉健康威脅 環保局：專業團隊進駐協助

郭國文協調專案清理石棉瓦 由專業團隊助災民清運

颱風毀損校園 立委籲教育部加速修復設施

相關新聞

暢遊台南新化淺山山林 台灣好行168虎埤老街線明起開駛

台南南168線道從新化區延伸至龍崎、左鎮等地區，沿途不僅有豐富的山林資源，更有許多觀光景點，為提升遊憩節點串聯度，南市府...

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

丹娜絲颱風掀落大量老舊石綿瓦，衍生石綿粉塵危害，亟待解決，立委賴惠員上午表示，中央正式核定7.8億元，全額補助台南市、嘉...

台南風災後面臨缺工…業者搭1戶需5天 市府持續招募志工

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災...

八掌溪水暴漲道將圳攔河堰壯觀瀑布 民眾無視危險觀景

位於嘉義縣、市交界的八掌溪道將圳攔河堰，每逢颱風豪雨，溪水暴漲，因堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，...

石綿瓦清運 南市府盼中央補助

丹娜絲颱風過後台南處處可見石綿瓦廢棄物，尤其畜牧場和空屋災情慘重，民眾盼提供說明與安全協助流程，市府指出，有供免費束口型...

雲林北港糖廠活化工程 2期動土

雲林北港糖廠關閉停產20年，縣府去年完成北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫1期工程，昨動土2期工程，結合媽祖與鐵道特色打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。