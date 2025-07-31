曾文水庫連26天放水6億噸 等同7座南化水庫

台南連日豪大雨，曾文水庫集水區昨天累積雨量近400毫米，今天每秒調節性放水一度達到3100公噸，且已連續26天放水，全創下今年新高，放水總量約6億公噸，相當於7座南化水庫。

水利署南區水資源分署最新觀測，台南、嘉義山區豪大雨，全台最大水庫曾文水庫集水區面積481平方公里，昨天24小時累積雨量395.2毫米，水庫蓄滿。

曾文水庫自颱風丹娜絲過境持續調節性放水，從7月6日晚上6時每秒52.5公噸起，直到今天凌晨1時3100公噸達到最高峰，連續26天放水，上午6時開始調降，10時降至每秒1500公噸。

目前不僅曾文水庫蓄滿，連通曾文水庫的烏山頭水庫也蓄滿自然溢流，白河水庫調節性放水中，供應台南民生、工業用水的南化水庫，蓄水率96.89%。

南區水資源分署統計，曾文水庫上次調節性放水結束已是去年11月18日晚上10時。如今連續放水26天，截至今天上午9時，放水總量約6億670萬公噸，相當於7座南化水庫。南水分署人員告訴中央社記者，「水太多了」，將持續放水調節。

台南市政府水利局也指出，大氣環境不穩定，台南市昨日最大累積雨量是南化區290.5毫米，其次是楠西區130毫米，白河區95.5毫米，山區雨勢較明顯。

水利局表示，曾文溪下游高灘地農作損失嚴重，市府將依農業天然災害救助通報程序，協助農民爭取相關救助。