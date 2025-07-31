快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

聽新聞
0:00 / 0:00

台南風災後面臨缺工…業者搭1戶需5天 市府持續招募志工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南沿海地區風災後屋損災情嚴重，有工程行業者坦言，現在排單已經爆量，每戶平均都要花5天時間修復，遇上下雨就要延期，若沒有外縣市大量工人一起投入，恐很難消化。記者萬于甄／攝影
台南沿海地區風災後屋損災情嚴重，有工程行業者坦言，現在排單已經爆量，每戶平均都要花5天時間修復，遇上下雨就要延期，若沒有外縣市大量工人一起投入，恐很難消化。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災情太嚴重，許多受災戶屋頂都要重新搭建，每一戶平均要花費5到6天，若沒有外縣市工人幫忙，恐很難消化。

台南七股西寮里受災戶說，老家古厝屋頂瓦片都被颱風吹走，根本沒有辦法居住，一開始只能先用帆布先蓋上勉強居住，否則根本無法住人，現在則是要等鐵工來幫忙搭建，整個屋頂都要換新，至少要花費50萬，損失慘重，「政府要是能夠幫忙，就拜託多幫忙了」。

另外，七股龍山里一名高齡婦人住家屋頂因颱風損壞，屋內木造天花板因滲水開始龜裂掉落，家具更被滲透的雨水泡壞，即使有用塑膠布蓋住，還是滲水嚴重，老婦表示，親人先搬離住家，自己則先住在老家，等待工人來幫忙整修，「日子還是要過，不然能怎麼辦」。

工程行師傅說，現在排隊等待大約需要2個多月，台南沿海地區災情實在太嚴重，現在排單已經爆量，也算不過來了，每戶受災戶基本上都是屋頂屋脊受損，需拆除重新搭建屋頂，平均需要5至6天，若遇上下雨就需要延期，從風災後迄今半個月，自己的團隊這幾天也只搭了2、3戶而已，很需要外縣市工人一起幫忙，否則真的很難消化。

面對雲嘉南地區嚴重災情，賴清德總統也指示行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，近期將調查完每區災損復原需求，下周起協助招募廠商進入各區進行修復工作；台南市政府也回應，災區因仍面臨缺工問題，市府除持續招募志工外，研考會也針對具有丈量等專業背景的大專院校學生，像是建築系、都計系等科系，希望能加入志工行列。

台南七股龍山里一名高齡婦人住家屋頂因颱風損壞，屋內木造天花板因滲水開始龜裂掉落。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一名高齡婦人住家屋頂因颱風損壞，屋內木造天花板因滲水開始龜裂掉落。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里受災戶住家屋頂損毀，家具即使有用塑膠布蓋住，還是滲水嚴重，老婦表示，親人先搬離住家，自己則住在老家，等待工人來幫忙整修，「日子還是要過，不然能怎麼辦」。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里受災戶住家屋頂損毀，家具即使有用塑膠布蓋住，還是滲水嚴重，老婦表示，親人先搬離住家，自己則住在老家，等待工人來幫忙整修，「日子還是要過，不然能怎麼辦」。記者萬于甄／攝影

台南 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

南部受災戶 繳稅期展延

台南淹水逾50公分受災戶 減免115年期房屋稅

雲嘉南災後復原前進指揮所首度會議 下周招募廠商進駐災區修復

風災釀石綿毀損…處置不當恐致癌 勞動部訂指引、設服務站

相關新聞

曾文水庫連26天放水6億噸 等同7座南化水庫

台南連日豪大雨，曾文水庫集水區昨天累積雨量近400毫米，今天每秒調節性放水一度達到3100公噸，且已連續26天放水，全創...

暢遊台南新化淺山山林 台灣好行168虎埤老街線明起開駛

台南南168線道從新化區延伸至龍崎、左鎮等地區，沿途不僅有豐富的山林資源，更有許多觀光景點，為提升遊憩節點串聯度，南市府...

中央核定7.8億 補助南市與嘉義縣市處理逾1.5萬噸石棉瓦

丹娜絲颱風掀落大量老舊石綿瓦，衍生石綿粉塵危害，亟待解決，立委賴惠員上午表示，中央正式核定7.8億元，全額補助台南市、嘉...

台南風災後面臨缺工…業者搭1戶需5天 市府持續招募志工

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災...

八掌溪水暴漲道將圳攔河堰壯觀瀑布 民眾無視危險觀景

位於嘉義縣、市交界的八掌溪道將圳攔河堰，每逢颱風豪雨，溪水暴漲，因堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，...

石綿瓦清運 南市府盼中央補助

丹娜絲颱風過後台南處處可見石綿瓦廢棄物，尤其畜牧場和空屋災情慘重，民眾盼提供說明與安全協助流程，市府指出，有供免費束口型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。