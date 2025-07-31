台南風災後面臨缺工…業者搭1戶需5天 市府持續招募志工

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災情太嚴重，許多受災戶屋頂都要重新搭建，每一戶平均要花費5到6天，若沒有外縣市工人幫忙，恐很難消化。

台南七股西寮里受災戶說，老家古厝屋頂瓦片都被颱風吹走，根本沒有辦法居住，一開始只能先用帆布先蓋上勉強居住，否則根本無法住人，現在則是要等鐵工來幫忙搭建，整個屋頂都要換新，至少要花費50萬，損失慘重，「政府要是能夠幫忙，就拜託多幫忙了」。

另外，七股龍山里一名高齡婦人住家屋頂因颱風損壞，屋內木造天花板因滲水開始龜裂掉落，家具更被滲透的雨水泡壞，即使有用塑膠布蓋住，還是滲水嚴重，老婦表示，親人先搬離住家，自己則先住在老家，等待工人來幫忙整修，「日子還是要過，不然能怎麼辦」。

工程行師傅說，現在排隊等待大約需要2個多月，台南沿海地區災情實在太嚴重，現在排單已經爆量，也算不過來了，每戶受災戶基本上都是屋頂屋脊受損，需拆除重新搭建屋頂，平均需要5至6天，若遇上下雨就需要延期，從風災後迄今半個月，自己的團隊這幾天也只搭了2、3戶而已，很需要外縣市工人一起幫忙，否則真的很難消化。