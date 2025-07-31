八掌溪水暴漲道將圳攔河堰壯觀瀑布 民眾無視危險觀景

位於嘉義縣、市交界的八掌溪道將圳攔河堰，每逢颱風豪雨，溪水暴漲，因堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，攔河堰瀑布景觀更加駭人，吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。水利署五河分署呼籲民眾不要前往觀景，以免發生意外，但現場仍有民眾冒雨觀景。

去年凱米颱風也出現壯觀瀑布，這次西南氣流連日豪雨壯觀瀑布再現，嘉市社區大學前校長賴萬鎮說，八掌溪道將圳300年水利工程攔砂壩，每逢阿里山區下大雨，就會形成瀑布，溪水挾泥沙俱下，滔滔而去，極其壯觀。

農田水利署記載，道將圳位於嘉縣市水利工程設施，由「道爺圳」與「將軍圳」2條主要圳道合併而成，各取1字稱為「道將圳」。道將圳主幹線及支線總長共約230公里，是台灣清治時期最早開鑿，長度僅次於八堡圳的大型水利工程。

道將圳是嘉義重要水利設施，取八掌溪水灌溉，為保持道將圳終年有水，興建攔河堰蓄河水，每年夏季大雨時，因堰體高低差形成瀑布景觀，水利署堤岸邊打造視野良好的廣場「水躍廣場」眺望壯麗景緻。「水躍廣場」邀請藝術家謝東哲、鄭炳煌、翁鴻盛、書法家沈燕誠、吳清華、曹淑蕊等人

以河溪為題創作，作品塑造於廣場周邊。