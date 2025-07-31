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八掌溪水暴漲道將圳攔河堰壯觀瀑布 民眾無視危險觀景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影
位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影

位於嘉義縣、市交界的八掌溪道將圳攔河堰，每逢颱風豪雨，溪水暴漲，因堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，攔河堰瀑布景觀更加駭人，吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。水利署五河分署呼籲民眾不要前往觀景，以免發生意外，但現場仍有民眾冒雨觀景。

去年凱米颱風也出現壯觀瀑布，這次西南氣流連日豪雨壯觀瀑布再現，嘉市社區大學前校長賴萬鎮說，八掌溪道將圳300年水利工程攔砂壩，每逢阿里山區下大雨，就會形成瀑布，溪水挾泥沙俱下，滔滔而去，極其壯觀。

農田水利署記載，道將圳位於嘉縣市水利工程設施，由「道爺圳」與「將軍圳」2條主要圳道合併而成，各取1字稱為「道將圳」。道將圳主幹線及支線總長共約230公里，是台灣清治時期最早開鑿，長度僅次於八堡圳的大型水利工程。

道將圳是嘉義重要水利設施，取八掌溪水灌溉，為保持道將圳終年有水，興建攔河堰蓄河水，每年夏季大雨時，因堰體高低差形成瀑布景觀，水利署堤岸邊打造視野良好的廣場「水躍廣場」眺望壯麗景緻。「水躍廣場」邀請藝術家謝東哲、鄭炳煌、翁鴻盛、書法家沈燕誠、吳清華、曹淑蕊等人

以河溪為題創作，作品塑造於廣場周邊。

嘉市府打造綠映水漾公園，以彌陀映月橋跨縣市連結成沿岸河堤景色，環繞八掌溪畔的公園綠地景點。連日西南氣流帶來豪大雨使得八掌溪暴漲，有民眾冒著雨勢在水躍廣場觀看道將圳攔河堰水瀑景緻，溪水洶湧加上高低落差，現場潮聲澎湃震撼。

位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影
位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影
位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影
位於嘉義縣市交界的八掌溪道將圳攔河堰，堰體高低差形成瀑布景觀，連日西南氣流豪雨使得溪水暴漲，瀑布景觀吸引民眾、攝影愛好者觀賞拍照。記者魯永明／攝影

豪雨 水利署 西南氣流

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