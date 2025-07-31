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雲林北港糖廠活化工程 2期動土

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，昨天2期開工。圖為1期工程完成的地景。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，昨天2期開工。圖為1期工程完成的地景。記者陳雅玲／攝影

雲林北港糖廠關閉停產20年，縣府去年完成北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫1期工程，昨動土2期工程，結合媽祖與鐵道特色打造糖鐵休憩空間，預計明年7月前完工。縣長張麗善說，盼藉此讓北港香客變遊客，活絡地方經濟。

縣府自籌1.2億元進行2期工程，縣府城鄉發展處長林長造表示，會連結媽祖大橋活化，融入媽祖、鐵道元素，新增鐵道沙龍、蔗裡有媽祖、追日驛站、向陽草坪、糖跡迷蹤、水道走廊、浮動廣場等區域。

北港糖廠1911年開始運作，2005年停產關閉，縣府2016年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫、倉庫群等為歷史建築，擁有完整的糖業生產設施、倉庫群及鐵道地景，是雲林少數的工業遺址，張麗善形容是渾然天成的「糖業文化生態博物館」。

縣府昨進行地景文化空間營造計畫2期工程動工典禮，張麗善、台糖公司雲嘉區處長蘇建元等人參與，張麗善說，工程連結媽祖大橋的2公頃空間活動，讓鐵道文化觀光更具完整性，未來香客到北港多1處遊憩空間，可增加消費、甚至住宿一宿，帶動地方經濟。立委張嘉郡認為，糖鐵環境的改善，是北港人的願望與期待，香客、遊客定能感受到北港的人文環境大幅提升。

北港朝天宮目前也正在規畫重新整修香客大樓，副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港糖廠活化後可望吸引許多遊客，朝天宮香客大樓整修後可讓香客、遊客有舒適的休息地方，相信未來北港不僅風華再現、保有在地文化，也走在時代尖端。

雲林 北港 鐵道 觀光 媽祖 北港朝天宮

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