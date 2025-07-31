石綿瓦清運 南市府盼中央補助

丹娜絲颱風過後台南處處可見石綿瓦廢棄物，尤其畜牧場和空屋災情慘重，民眾盼提供說明與安全協助流程，市府指出，有供免費束口型太空包，也擴增至每日8輛車以上負責清運；另，可辨別內容物垃圾袋政策，明起擴大試辦至永康六合、東橋里。

災區居民憂心說，偏鄉地區許多老屋仍用石綿瓦，這次大量石綿瓦破損，可能造成民眾吸入有害纖維，這是公共健康議題，別讓石綿瓦在村子裡成為無聲的威脅。

環保局解釋，有提供免費束口型太空包，指導民眾正確以潤濕方式拆除、單獨裝袋綁妥，原則上完成登記要清石綿瓦並正確裝袋後，3個工作天內清完，若清運人員發現未登記但有民眾在場的石綿袋，也會主動幫載運，另外，針對破損石綿瓦包括空屋，會展開主動巡查與列管。

截至29日市府已發放4280只太空包、受理3796件登記案，累計清運石綿達412.12公噸，環保局指出，原規畫每日3輛車負責清運，也擴增至8輛以上，將向中央爭取經費，對畜牧場等災損設施的石綿清理費用專案補助。南市勞工局則與勞動部職安署合作，於新營區公所設石綿屋頂修繕服務據點，提供施工安全指導、防塵口罩等防護物資。

此外，南市環保局去年起在永康區復華里、勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合格率達95%，每月垃圾量減少約18公噸，8月1日起擴大試辦至永康六合里與東橋里；有居民困惑是否須另買專用垃圾袋，環保局解釋，只要是可清楚看見內容物的透明或半透明塑膠袋皆可使用，例如裝早餐的塑膠袋、購物用的紅白背心袋等，也建議無法辨識內容物的袋子，仍可用來裝回收物，避免浪費。

環保局長許仁澤說，持續觀察民眾的配合度與分類成效，視執行情況再評估擴大執行。