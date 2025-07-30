南市府推薦採購中秋公益禮盒 11家身障單位展現生命力

台南市社會局今天辦理「厚禮數－台南好心意 秋節好禮數」中秋禮盒發表會，號召各界優先採購由身心障礙機構、團體及庇護工場推出的秋節產品，三三讀書會會長陳苡銜拋磚引玉，訂購11家廠商、每家3萬元產品，總計33萬元，並將這批禮盒透過社會局轉贈給此次丹娜絲颱風受災戶。

副市長趙卿惠、社會局長郭乃文攜手11家身心障礙單位推薦今年度精選中秋好禮。參與優先採購的機構皆長期深耕社會服務，透過實作訓練讓身障者發揮潛能，社會局更定期稽核品質與食品安全，讓民眾選購更安心，呼籲社會各界以消費力量支持這些努力生活的夥伴，讓每份中秋禮不只是禮盒，更蘊藏感動與希望。

活動也邀請3家優先採購廠商與2家女性微型創業者共同設攤展售，呈現多元族群手作能量。其中藝人「SOLOMOON紫月光」也到場公益演出，其經紀公司更率先認購20份身障者製作的禮盒，以表支持。

台南市工商發展投資策進會總幹事陳宗明，亦以郭綜合醫院志工大隊名義訂購220份禮盒，台南市總工業會更現場捐出12萬元，展現企業社會責任。

社會局首次針對企業、工會辦理聯合促銷，盼藉由面對面互動，讓社會看見身障者的堅持與成果。民眾可透過社會局網站「最新消息」下載電子型錄，或至「台南好心意」專屬網站選購禮品。或06-2991111轉8652洽詢。