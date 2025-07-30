丹娜絲台南慰助金已發3千萬 房屋淹水50公分主動減免房屋稅

丹娜絲颱風夾帶強風豪雨重創台南溪北地區，台南市政府迅速啟動各項救扶助措施，截至今天，住屋毀損慰助金已核發1782件，金額2987萬元，另淹水達50公分受災戶市府主動減免房屋稅，協助災民儘速回復正常生活。

台南市長黃偉哲表示，災後市府與區公所即刻展開搶修與補助受理工作，秉持「從寬、從優、從速」原則辦理申請，並感謝中央即時挹注經費，協助災民度過難關。行政院日前核定「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」補助，市府已自28日起陸續將款項撥至各區公所，

市府指出，目前已於11個災情嚴重行政區設置聯合服務中心，假日照常受理申請，預計服務至8月10日；另在12個行政區設立94個里服務據點，協助民眾完成申辦作業，針對獨居、身障及行動不便者也提供到府服務。

針對部分地區於7月28日豪雨中發生淹水災情，市府也宣布房屋稅減免措施。財稅局指出，凡住宅1樓淹水達50公分以上且具居住事實者，將主動免徵115年期1樓房屋稅。相關作業將依據各區公所提供的「淹水救助金清冊」辦理，災民無須另行申請。

舉例而言，若市民持有自住使用的四層樓透天厝，且1樓淹水超過50公分並已通過補助核定，財稅局將依規定免徵其1樓房屋稅一年，簡化程序減輕災戶負擔。